Здания «Красного треугольника» обязали отреставрировать в течение пяти лет

Арбитражный суд Северо-Западного округа утвердил мировое соглашение, которое заключили вместе комитет по охране памятников (КГИОП) и собственник объекта культурного наследия (ОКН) «Складской корпус с переходом-галереей (корпуса 75, 70 в «Красном треугольнике»).

Ранее в 2023 году КГИОП подавал иск к собственнику, но комитет проиграл суд. Тогда Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти встал на сторону собственников, его решение поддержала апелляционная инстанция. КГИОП указывали на системные недоработки: объект более 20 лет находился без утвержденного предмета охраны и правильно оформленных охранных обязательств, пишет «Деловой Петербург».

Тогда суд постановил, что у владельцев было право добровольно согласовать и выполнить работы, а преждевременное принуждение к ним с угрозой неустойки — неправомерно. Но после кассационный суд отменил решения других инстанций. В итоге заключили мировое соглашение. Гарантией исполнения служит ежемесячная неустойка в 20 000 рублей в случае срыва графика.

Напомним, здания «Красного треугольника» ждет приспособление под современные нужды. Смольный ищет варианты для редевелопмента исторической территории завода на Обводном канале. Власти рассматривают вовлечение частных инвесторов. Предполагается, что на реновацию потребуется 45 млрд рублей.