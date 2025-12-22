Здания «Красного треугольника» ждет приспособление под современные нужды

Как пишет «Деловой Петербург», исторический ансамбль необходимо сохранить и приспособить для современного использования. Городские власти так и не получили обещанную инвестором в 2021 году концепцию редевелопмента бывшего завода. Сейчас комитет по инвестициям Петербурга рассматривает вопрос вовлечения в инвестиционный оборот «Красного треугольника».

Некоторые из корпусов, которые находятся ближе к Старо-Петергофскому проспекту, считаются в хорошем состоянии. Те здания «Красного треугольника» на Обводном канале, которые входят в реестр объектов культурного наследия, — в плачевном состоянии: разбиты окна, проломлена кровля, они привлекают подростков и маргиналов.

Некоторые постройки используют под офисные функции или под производственные цели, а некоторые — частично не используют и заброшены, что ускоряет их разрушение.

Пока нет конкретной концепции обновления территории. До этого этапа необходимо будет провести изыскательные работы и инвентаризацию объектов, которые находятся на территории.