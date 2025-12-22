Здания «Красного треугольника» ждет приспособление под современные нужды

Смольный ищет варианты для редевелопмента исторической территории завода на Обводном канале. Власти рассматривают вовлечение частных инвесторов. Предполагается, что на реновацию потребуется 45 млрд рублей.
Как пишет «Деловой Петербург», исторический ансамбль необходимо сохранить и приспособить для современного использования. Городские власти так и не получили обещанную инвестором в 2021 году концепцию редевелопмента бывшего завода. Сейчас комитет по инвестициям Петербурга рассматривает вопрос вовлечения в инвестиционный оборот «Красного треугольника».
Некоторые из корпусов, которые находятся ближе к Старо-Петергофскому проспекту, считаются в хорошем состоянии. Те здания «Красного треугольника» на Обводном канале, которые входят в реестр объектов культурного наследия, — в плачевном состоянии: разбиты окна, проломлена кровля, они привлекают подростков и маргиналов.
Некоторые постройки используют под офисные функции или под производственные цели, а некоторые — частично не используют и заброшены, что ускоряет их разрушение.
Пока нет конкретной концепции обновления территории. До этого этапа необходимо будет провести изыскательные работы и инвентаризацию объектов, которые находятся на территории.
