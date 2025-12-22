Реставрация дворца «Монплезир» в Петергофе займет около трех лет

«Последняя научная реставрация Монплезира закончилась в 60-х годах прошлого века. Дальше реставрация проводилась выборочная. Сейчас мы вновь проводим научную реставрацию, но ее отличие от той, что была в послевоенное время, в том, что та реставрация была спасительной, нужно было возрождать "Петергоф" из пепла. Прошло время, и мы, перенимая опыт реставраторов, которые восстановили Монплезир, подошли к этой работе более научно», — сообщил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков сказал Ковриков.

Он также добавил, что рамках работ планируют проводить восстановление обшивки стен, живописных плафонов, лепных деталей, «восстанавливаем то, что сохранилось, как мы считаем, еще с петровской эпохи».

«Конечно, мы все равно опираемся на проект Александра Эрнестовича Гессена - автора первой реставрации, которая началась в 1947 году. Основываясь на нем, мы двигаемся дальше. Нам нужно отреставрировать лаковые панно, мебель, которая там жила свою жизнь. Деревянная мебель привыкла жить в перепадах температуры, и, конечно, на пользу ей это не пошло», — добавил он.