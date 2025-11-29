Восстановление усадьбы Шуваловых в Парголово начнут в 2026 году

Девелоперская компания Element в 2026 году начнет восстановление и приспособление под современное использование усадьбы Шуваловых в Парголово. Об этом рассказал генеральный директор компании Виталий Коробов, сообщают «Ведомости Северо-Запад». Проект рассчитан на три года: завершение работ ожидается в 2028 году, а ввод в эксплуатацию — в 2029-м.

Объект был приобретен структурой девелопера на торгах в 2022 году за 275 млн рублей. Комплекс включает участок площадью 7,5 га и несколько зданий, среди которых четыре объекта федерального культурного наследия — Большой и Малый дворцы, конный двор и дом садовника.

По словам Коробова, все необходимые историко-культурные экспертизы уже пройдены. Проект рассмотрен на коллегии КГИОП и на заседании у вице-губернатора Петербурга. Сейчас компания ожидает разрешительную документацию. На подготовительном этапе проект частично корректировался: помимо дворцов в ансамбль входят конюшня, постройки советского периода и значительная территория, требующая согласования по использованию ландшафта. Коробов отметил, что этот объект стал для компании самым длительным по согласовательным процедурам.

Для Большого дворца рассматриваются варианты функционального использования, среди которых частная школа, центр реабилитации или косметологическая клиника. Окончательное решение пока не принято, как и выбор оператора. Девелопер допускает как собственное управление объектом, так и передачу партнеру.

Одно из зданий 1965 года (не являющееся памятником) планируется преобразовать в комплекс рекреационных апартаментов на 171 юнит. Сумма инвестиций в проект не раскрывается.

