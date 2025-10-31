Отреставрированный исторический детский сад появится на территории бывшей фабрики «Красное знамя»

Согласование выдали компании «М.Г.Прайват Реконстракшн» в рамках квартала AVANT, реализуемого девелопером AAG на улице Пионерской, 53.

«Это жемчужина конструктивизма, созданная под руководством архитектора Мендельсона. Мы выступаем генеральными проектировщиками проекта и детально знакомы с историей всех построек на этом участке. Что интересно: именно в этом здании, в 1938 году был открыт детский сад для детей сотрудников фабрики. То есть де-факто восстановлена историческая справедливость», — комментирует Максим Филипович, «М.Г.Прайват Реконстракшн».

Площадь будущего детского сада — 2178 квадратных метров, сроки реализации проекта — второй квартал 2026 года. Объем инвестиций застройщик оценивает в 792,5 млн рублей.

«Разработка проекта реставрации заняла 1,2 года. Что было сложным: 1) архитектурные особенности здания — а это три блока, соединенных дугообразными объемами, 2) приспособить современное дошкольное учреждение с текущими нормами и требованиями к комфортному размещению в здании 1930-х годов постройки. Задача потребовала глубокой и слаженной работы технологов и архитекторов. В ходе проектирования мы максимально восстановили исторический облик здания, освободив его от поздних наслоений, которые диссонировали с изначальной архитектурой», — отмечает Филипович.

Квартал AVANT займет площадь 3,7 Га. Он спроектирован по принципу «город в городе» — мультиформатное, многофункциональное пространство. Также в проекте редевелопмента планируют отреставрировать еще несколько зданий.