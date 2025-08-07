Показываем проект консервации старейшей кирхи в Ленобласти

Это совместный проект фонда «Внимание» и петербургской Анненкирхе. Кирха останется открытой для посещения и осмотра внутри и снаружи после проведения консервационных работ. При этом сбор средств для оплаты архитектурного проекта консервации кирхи продолжается.
Проектом занималось архитектурное бюро «Тектоника». Вместо сплошной кровли решили выбрать легкий козырек над стенами — он защитит кладку от осадков, но сохранит максимум дневного света внутри.
«Открытые строительные леса станут частью замысла: через них будет видно старую каменную кладку, стрельчатые окна и фактуру стен. Все это позволит сделать кирху интересной для посещения даже в законсервированном виде без полного восстановления», — рассказала руководитель медиаотдела Анненкирхе Кристина Шилова.
Также она добавила, что все еще продолжается сбор средств для оплаты архитектурного проекта консервации кирхи. Поддержать проект можно по ссылке.
Консервация старейшего лютеранского храма Ленинградской области — это совместный проект фонда «Внимание» и петербургской Анненкирхе. Здание белой кирхи в деревне Молосковицы построили в 1632 году во времена шведского правления. Это старейший лютеранский храм Ленинградской области. Он вмещал до 400 прихожан и стала важным культурным и духовным центром региона.
В 2021 году кирхе присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения, а в 2024 году здание передали Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии. Сейчас это больше похоже руины, чем на полноценное здание. Но и им грозит полное разрушение.
«Наша первичная цель — создать условия, чтобы люди могли туда приехать, поставить машину, пройти 50 метров до кирхи, погулять, послушать аудиогид по ее истории, пофотографировать и поехать дальше. Когда будет реализован первый этап проекта, по ее консервации, уже можно будет говорить о том, чтобы сделать из нее туристический объект. Планов воссоздания Белой кирхи в ее первозданном виде у нас пока нет, это требует слишком больших средств. Конечно, мы надеемся, что однажды такая возможность у нас появится. Но если сейчас мы ее не законсервируем, то уже совсем скоро восстанавливать там будет нечего – здание разрушается буквально на глазах. Этот объект нужно срочно спасать», — сказала для «Петербургского дневника» руководитель медиаотдела Анненкирхе Кристина Шилова.
