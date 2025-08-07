Показываем проект консервации старейшей кирхи в Ленобласти

Проектом занималось архитектурное бюро «Тектоника». Вместо сплошной кровли решили выбрать легкий козырек над стенами — он защитит кладку от осадков, но сохранит максимум дневного света внутри.

«Открытые строительные леса станут частью замысла: через них будет видно старую каменную кладку, стрельчатые окна и фактуру стен. Все это позволит сделать кирху интересной для посещения даже в законсервированном виде без полного восстановления», — рассказала руководитель медиаотдела Анненкирхе Кристина Шилова.

Также она добавила, что все еще продолжается сбор средств для оплаты архитектурного проекта консервации кирхи. Поддержать проект можно по ссылке.

Консервация старейшего лютеранского храма Ленинградской области — это совместный проект фонда «Внимание» и петербургской Анненкирхе. Здание белой кирхи в деревне Молосковицы построили в 1632 году во времена шведского правления. Это старейший лютеранский храм Ленинградской области. Он вмещал до 400 прихожан и стала важным культурным и духовным центром региона.

В 2021 году кирхе присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения, а в 2024 году здание передали Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии. Сейчас это больше похоже руины, чем на полноценное здание. Но и им грозит полное разрушение.