Задать уровень: эксперты фиксируют будущее за редевелопментом и трансфером «центральных окраин» в топ-сектор

Исторически премиальные локации — Центральный, Петроградский, «Золотой треугольник» — не сдают своих позиций. Главный челлендж для застройщиков — как расширять географию элитной недвижимости и форматировать окружение под статус проектов.
Безусловно, география премиальных локаций с уникальными жилыми комплексами в Петербурге расширяется — на территории бывших заводов и промзон.
Одним из самых перспективных направлений мы считаем район петербургской Коломны. Уникальное место, где соединяются архитектурное наследие сразу нескольких эпох и при этом близость к географическому центру.
Премиальность формируется не столько ценой квадратного метра, сколько сочетанием трех факторов: исторического контекста, качества среды и ограниченности предложения.
Центральный район — это лицо города. Владение недвижимостью здесь — это владение частью истории.
Первый класс
Клубный дом «Гильдия» в историческом квартале Пески в пешей доступности от Смольного собора, Таврического сада и Александро-Невской лавры
Там, где, кажется, все уже придумано, построено и измерено, девелопер всегда найдет неожиданный поворот — Центральный район тому свидетель.
Петроградский и Центральный — на сегодня эти два района можно отнести к премиальным по выбору жилья. Тут играют роль локация, окружение, транспортная доступность, архитектура новых объектов, ценовая политика и перспективы развития района. Центральный район интересен за счет исторической значимости, развитой инфраструктуры и статусного положения, в нем меньше новых проектов. В частности, поэтому нам было интересно зайти именно туда с новым клубным домом «Гильдия» на Новгородской улице, 14А. Петроградский район предлагает комфортную атмосферу с хорошей инфраструктурой, но, с нашей точки зрения, район уже перегружен новым строительством. Безусловно, география премиальных локаций с уникальными жилыми комплексами в Петербурге расширяется — на территории бывших заводов и промзон, например на Матисовом острове или на Синопской набережной.
Остров мечты
Три жилых корпуса на 1 348 квартир в клубном квартале «Остров Первых» на Матисовом острове с общей площадью озеленения 9 500 квадратных метров
Из «центральной окраины» в эпицентр премиум-класса — под чутким руководством «пилотов» редевелопмента.
Трудно выделить целые районы как «премиальные» в силу масштаба города и неоднородности его среды. Премиальность — это качественное окружение, уровень безопасности, транспортная доступность, культурно-исторический контекст. Безусловно, тут выделяются Петроградская сторона и некоторые локации Центрального района. Одним из самых перспективных направлений мы считаем район петербургской Коломны. Уникальное место, где соединяются архитектурное наследие сразу нескольких эпох Петербурга: город Блока и Достоевского — и при этом близость к географическому центру. Сегодня все больше внимания к редевелопменту исторических территорий — так формируется новая карта премиальных локаций. В 2025 году мы приступили к реконструкции Матисова острова. Сознательно сократили количество квартир, увеличили обеспеченность машиноместами, переработали концепцию инфраструктуры и запланировали новые общественные пространства, что повысило статус проекта и перевело его в премиум-класс. В сочетании с другими девелоперскими проектами в этой части города, а также со строительством нового моста, который соединит центр с Васильевским островом, Матисов остров перестанет быть «центральной окраиной». Мы также видим потенциал в развитии кварталов вдоль Новгородской улицы и Синопской набережной. Это территории с хорошей транспортной доступностью, сложившейся инфраструктурой и возможностью формировать новую городскую среду.
Фамильные ценности
Из квартир (от 45 до 215 кв. м) клубного дома «Фонтанка 130» открываются виды на Троицкий собор, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Коллекционная недвижимость и семейные резиденции с историей — ретро становится актуальным трендом.
Исторически в Петербурге всего несколько премиальных районов. «Золотой треугольник» — это набережные Невы и Фонтанки, территории вокруг Таврического сада. Вторая ключевая локация — Петроградская сторона, которая обрела элитный статус в начале XX века с открытием Троицкого моста, — здесь селились самые состоятельные и прогрессивные горожане своего времени. И, наконец, Крестовский и Каменный острова, где за последние десятилетия сформировался настоящий анклав элитных проектов. Территории с устоявшейся репутацией, высоким уровнем приватности и крайне ограниченной новой застройкой. Премиальность формируется не столько ценой квадратного метра, сколько сочетанием трех факторов: исторического контекста, качества среды и ограниченности предложения. Наиболее перспективной для элитного девелопмента остается реставрация и реконструкция исторических зданий. Это значительно дороже, чем новое строительство с нуля, но у такого подхода есть принципиальные преимущества. Во-первых, сохранение исторического наследия и возвращение знаковым зданиям их статуса и смысла. Девелопер получает возможность создавать настоящие семейные резиденции с подлинной историей. Именно по такому пути мы идем, реставрируя клубный дом «Три грации» 1907 года постройки. Во-вторых, это формирование сегмента коллекционной недвижимости, которая ценится за уникальность, адрес и историю. Мы много лет сотрудничаем с профессором Международной академии архитектуры Евгением Подгорновым, который всегда находит решения для создания актуального архитектурного образа. В исторических локациях архитектура не должна спорить с городом — а лишь следовать его логике, масштабу и ритму. В «Фонтанке 130» напротив Троицкого собора это выражается в пропорциях фасадов и в работе с деталями, которые считываются как часть петербургской традиции, но реализованы на современном уровне.
Всё по уму
В ЖК бизнес-класса «Аристократ» на Васильевском острове восстановят исторический корпус, напоминающий Колизей
Покупатели премиум-недвижимости хотят все больше готовых решений — например, квартир с отделкой «под ключ».
Центральный район — это лицо города. Владение недвижимостью здесь — это владение частью истории. Петроградский район ценится за сочетание старинной архитектуры и современных жилых комплексов, инфраструктуры и крупных парковых зон. Васильевский остров удобен по логистике, в том числе благодаря ЗСД, а виды на Финский залив делают недвижимость привлекательной и для собственного проживания, и для сдачи квартиры в аренду. Крестовский остров — это формат загородной жизни в черте города. Его выбирают за тишину и приватность, близость к большим паркам и обилие зелени. Потенциал территорий, которые подходят для элитного строительства, в Петербурге ограничен. Будущее за редевелопментом промзон в центре города и реконструкцией исторических зданий. Так, например, в ЖК бизнес-класса «Аристократ» на Васильевском острове доминантой станет исторический корпус, по форме напоминающий Колизей, который мы восстанавливаем и дополним современной надстройкой. Панорамные окна, террасы, французские балконы и витражное остекление, а также натуральные материалы — особенности жилья высокого класса. Для ЖК бизнес- и элитклассов не характерна отделка квартир, однако спрос на квартиры, готовые к проживанию, растет не только в массмаркете, но и в высоком сегменте. Специально для «Аристократа» разработали отделку Nord Line Business с дорогими материалами, скрытыми коммуникациями и лаконичным дизайном. Технологии «умный дом» на всех уровнях (территория, дом, квартира) — тоже маркер премиальности.
