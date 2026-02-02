Задать уровень: эксперты фиксируют будущее за редевелопментом и трансфером «центральных окраин» в топ-сектор

генеральный директор ГК «Еврострой»

Исторически в Петербурге всего несколько премиальных районов. «Золотой треугольник» — это набережные Невы и Фонтанки, территории вокруг Таврического сада. Вторая ключевая локация — Петроградская сторона, которая обрела элитный статус в начале XX века с открытием Троицкого моста, — здесь селились самые состоятельные и прогрессивные горожане своего времени. И, наконец, Крестовский и Каменный острова, где за последние десятилетия сформировался настоящий анклав элитных проектов. Территории с устоявшейся репутацией, высоким уровнем приватности и крайне ограниченной новой застройкой. Премиальность формируется не столько ценой квадратного метра, сколько сочетанием трех факторов: исторического контекста, качества среды и ограниченности предложения. Наиболее перспективной для элитного девелопмента остается реставрация и реконструкция исторических зданий. Это значительно дороже, чем новое строительство с нуля, но у такого подхода есть принципиальные преимущества. Во-первых, сохранение исторического наследия и возвращение знаковым зданиям их статуса и смысла. Девелопер получает возможность создавать настоящие семейные резиденции с подлинной историей. Именно по такому пути мы идем, реставрируя клубный дом «Три грации» 1907 года постройки. Во-вторых, это формирование сегмента коллекционной недвижимости, которая ценится за уникальность, адрес и историю. Мы много лет сотрудничаем с профессором Международной академии архитектуры Евгением Подгорновым, который всегда находит решения для создания актуального архитектурного образа. В исторических локациях архитектура не должна спорить с городом — а лишь следовать его логике, масштабу и ритму. В «Фонтанке 130» напротив Троицкого собора это выражается в пропорциях фасадов и в работе с деталями, которые считываются как часть петербургской традиции, но реализованы на современном уровне.