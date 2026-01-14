Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

Показали проект бизнес-пространства на Херсонской улице

КГА согласовал архитектурно-градостроительный облик офисного здания на Херсонской улице, 43/12, лит. А. Выбранная архитектурная концепция направлена на формирование завершенного композиционного облика внутриквартального пространства. Рядом уже находится апарт-отель Yard Residence и гастропространство BackYard в похожей стилистике.

КГА
КГА

Над проектом работал архитектор Николай Быковский по заказу ООО «Лагуна» (принадлежит девелоперу Андрею Кошкину). Ранее здесь планировали построить апарт-отель, но из-за сложностей с новыми правилами по строительству дополнительной инфраструктуры, решили пересмотреть функционал будущего проекта, пишет «Деловой Петербург». Общая площадь около 9 тысяч квадратных метров. Рядом уже находится апарт-отель Yard Residence и гастропространство BackYard.

«Стилистическое и цветовое решение ориентировано на фасады существующего апарт-отеля. Фасады здания выполнены из фиброцементных плит темного и светлого оттенка. Внутренний двор и стены офисных помещений для лучшей освещенности окрашиваются в светлобежевый цвет. Выбранная архитектурная концепция направлена на формирование завершенного композиционного облика внутриквартального пространства», — сообщили в пресс-службе КГА.

На первом этаже планируют разместить офисы управляющей компании, выше — офисные помещения под аренду. В подвале будут технические помещения, а также паркинг.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: