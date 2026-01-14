Показали проект бизнес-пространства на Херсонской улице

Над проектом работал архитектор Николай Быковский по заказу ООО «Лагуна» (принадлежит девелоперу Андрею Кошкину). Ранее здесь планировали построить апарт-отель, но из-за сложностей с новыми правилами по строительству дополнительной инфраструктуры, решили пересмотреть функционал будущего проекта, пишет «Деловой Петербург». Общая площадь около 9 тысяч квадратных метров. Рядом уже находится апарт-отель Yard Residence и гастропространство BackYard.

«Стилистическое и цветовое решение ориентировано на фасады существующего апарт-отеля. Фасады здания выполнены из фиброцементных плит темного и светлого оттенка. Внутренний двор и стены офисных помещений для лучшей освещенности окрашиваются в светлобежевый цвет. Выбранная архитектурная концепция направлена на формирование завершенного композиционного облика внутриквартального пространства», — сообщили в пресс-службе КГА.

На первом этаже планируют разместить офисы управляющей компании, выше — офисные помещения под аренду. В подвале будут технические помещения, а также паркинг.