Высокий полет: вместе с девелоперами проводим инвентаризацию трендов элитного жилья под запросы времени

В премиум-сегменте важно где и сколько — но сегодня к локации и метрам добавились диджитализация, искусство в парадных и стрит-ретейл у дома — теперь это маст!
«Роскошь в премиальной недвижимости определяется персонализацией, технологичностью и контролем над личным пространством».
«Портрет покупателя элитного жилья — это, как правило, люди 40–50 лет, часто из сферы IT или предпринимательства. Жилье для них не столько про инвестицию, сколько про личные сценарии жизни».
«Авторская архитектура и гармоничное сосуществование приватной и общественной зон — ключевые факторы для покупателей премиум-сегмента».
«В проектах высокого класса ключевую роль играют эмоциональная составляющая и эстетика».
Сферы искусства
В клубном доме «Визионер» всего 225 квартир, расположенных в трех корпусах — камерном пятиэтажном и двух девятиэтажных
Держать под контролем все процессы в доме — от уровня шума и индивидуального климата до систем видеонаблюдения — и давать волю эмоциям, созерцая арт-объекты в общественных гостиных.
Роскошь в премиальной недвижимости определяется персонализацией, технологичностью и контролем над личным пространством. Ценятся кабинеты для встреч, спортзалы и кинотеатр только для жителей дома, а также проекты с консьерж-сервисом и адаптивными системами контроля. В клубном доме «Визионер» на Петроградской стороне мы предусмотрели диджитализацию всех процессов: домофония, телеметрия, видеонаблюдение. Пониженный уровень шума обеспечит “плавающий пол” (стяжка не касается стен и не передает вибрацию), двойные перегородки между комнатами и санузлами, тихие энергосберегающие лифты. Индивидуальный климат настраивается благодаря системам вентиляции, а за чистоту воды отвечает четырехступенчатая система фильтрации. Архитектурный облик «Визионера» перекликается с расположенным по соседству памятником конструктивизма — силовой станцией завода «Красное знамя». В проекте «МИРЪ» рядом с Феодоровским собором традиции неорусского стиля проявились в пышном фасадном декоре и дизайне парадной группы. Для каждого объекта вместе с искусствоведами мы подбираем произведения искусства — картины, скульптуры, арт-объекты. В клубном доме «МИРЪ» — живопись Андрея Ремнёва. В проекте «Коллекционер» на Петроградской стороне у жителей дома будет общедоступная гостиная, а в ней пинакотека — с работами художника Латифа Казбекова и скульптора Виктора Грачева.
Все по местам
Флагманский проект бизнес-класса «Морская набережная» на первой линии Финского залива. Вся инфраструктура находится на территории жилого комплекса
Пятизвездочный отель на дому! Обязательно чтобы с камином, патио, на первой береговой линии и с гостиничным сервисом.
Нет сомнений, что локация влияет на концепцию проекта. Местоположение ЖК бизнес-класса «Морская набережная» на Васильевском острове задало тематику благоустройства территории (детские и спортплощадки оформлены в морском стиле), а ветра Финского залива определили состав растений в программе озеленения — после консультаций с дендрологом мы выбрали горные сосны, которые гармонично смотрятся с декоративными валунами у берега акватории. В элитном проекте NEVA HAUS исторический контекст определил архитектурный облик, который перекликается с кирпичными постройками XIX — начала XX века. На месте комплекса располагался пивоваренный завод «Бавария» (часть зданий сохранилась). Спрос на малогабаритные квартиры растет во всех сегментах, включая элитный. При этом клиентам важна инфраструктура: клубные пространства, профессиональное управление, консьерж-сервисы, зоны для отдыха и работы, поэтому девелоперы реализуют концепцию «жилой дом с сервисом пятизвездочного отеля». Портрет покупателя элитного жилья — это, как правило, люди 40–50 лет, часто из сферы IT или предпринимательства. Жилье для них не столько про инвестицию, сколько про личные сценарии жизни. Этим запросам отвечает новый проект на Синопской набережной на месте завода «Ливиз». Вид на Неву, первая береговая линия с отличной транспортной доступностью и достопримечательностями вокруг. И интересное наполнение: квартиры с патио, каминами и увеличенной высотой потолков, уютные дворы-сады, стрит-ретейл с заведениями премиум-класса. А одной из главных ценностей проекта станет сохранение богатого прошлого локации.
Город-сад
Специально для ЖК «Дефанс Премиум» агентство ландшафтной архитектуры «Нескучный сад» разработало эксклюзивную концепцию благоустройства территории
Главные роли в современном городе девелоперы отводят авторской архитектуре, садам с фонтанами, променадам и триумфальным аркам.
Авторская архитектура и гармоничное сосуществование приватной и общественной зон — ключевые факторы для покупателей премиум-сегмента. Сегодня интеграция фитнес-центров, теннисных кортов, ресторанов и развлекательных зон в структуре жилого комплекса стала правилом хорошего тона для девелопера. Архитекторы ЖК «Дефанс Премиум» (на улице Типанова) из «Студии 44» Никиты Явейна выстроили на территории современный городской театр на 500 мест и разбили «Таинственный сад» с пятью фонтанами, живописным променадом и изящной подсветкой. Центральный элемент сада — крупномерные сосны в японском стиле ниваки. Сложная геометрия зданий, галереи с колоннадами, видовые террасы со сплошным остеклением и гигантские триумфальные арки высотой 86 метров — современная неоклассика в «Дефанс Премиум».
Первым номером
«Институтский, 16» — дом в стиле американского ар-деко по проекту архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры»
Культурный код и бэкграунд (а не метраж), эстетика и насмотренность (а не локация) — в премиальных проектах девелоперы складывают идеальное комбо!
В проектах высокого класса ключевую роль играют эмоциональная составляющая и эстетика. Покупателю не нужно идти на компромисс с собой — всегда можно найти квартиру, в которой его представления об идеальном жилье найдут наилучшее воплощение. Безусловно, любой декор увеличивает стоимость, но в данном сегменте важно, чтобы архитектурные элементы выделяли объект и повышали его инвестиционную привлекательность. Например, проект «Институтский, 16» в Выборгском районе переносит в эпоху ар-деко 20–30-х годов — черный мрамор, оникс, в лобби мозаичное панно из 50 тысяч элементов смальты с сусальным золотом. При этом на рынке масса примеров, когда в элитном проекте используются очень дорогие материалы, а сам дом при этом выглядит безликим. Рынок земли, пригодной под строительство элитного жилья, в Петербурге не меняется. В рамках редевелопмента центральных территорий компании приобретают крупные участки под строительство жилья большого объема. Локации, соответствующие высокому статусу, в историческом центре иногда «расслаиваются» на условную первую (элитную) линию, с видом на воду, и далее — на вторую и третью линии (уже в более низком классе). Это происходит в силу масштабности проектов застройки и необходимости подстраиваться под спрос. Не все локации, которые в Петербурге принято считать премиальными, таковыми являются. «Золотой треугольник» был востребован благодаря «барским» квартирам — сегодня здесь уже морально устаревшее жилье. Отсутствует современный стритретейл «у дома», а социальный состав сложно назвать однородным. Или Петровский остров — сегодня это район, плотно застроенный разномастными домами бизнес-класса. Здесь нет ни городской ткани, ни инфраструктуры — все формально, в рамках нормативов. Петровский остров стал примером того, что премиальность не определяется только локацией.
