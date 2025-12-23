Высокий полет: вместе с девелоперами проводим инвентаризацию трендов элитного жилья под запросы времени

директор по маркетингу LEGENDA

В проектах высокого класса ключевую роль играют эмоциональная составляющая и эстетика. Покупателю не нужно идти на компромисс с собой — всегда можно найти квартиру, в которой его представления об идеальном жилье найдут наилучшее воплощение. Безусловно, любой декор увеличивает стоимость, но в данном сегменте важно, чтобы архитектурные элементы выделяли объект и повышали его инвестиционную привлекательность. Например, проект «Институтский, 16» в Выборгском районе переносит в эпоху ар-деко 20–30-х годов — черный мрамор, оникс, в лобби мозаичное панно из 50 тысяч элементов смальты с сусальным золотом. При этом на рынке масса примеров, когда в элитном проекте используются очень дорогие материалы, а сам дом при этом выглядит безликим. Рынок земли, пригодной под строительство элитного жилья, в Петербурге не меняется. В рамках редевелопмента центральных территорий компании приобретают крупные участки под строительство жилья большого объема. Локации, соответствующие высокому статусу, в историческом центре иногда «расслаиваются» на условную первую (элитную) линию, с видом на воду, и далее — на вторую и третью линии (уже в более низком классе). Это происходит в силу масштабности проектов застройки и необходимости подстраиваться под спрос. Не все локации, которые в Петербурге принято считать премиальными, таковыми являются. «Золотой треугольник» был востребован благодаря «барским» квартирам — сегодня здесь уже морально устаревшее жилье. Отсутствует современный стритретейл «у дома», а социальный состав сложно назвать однородным. Или Петровский остров — сегодня это район, плотно застроенный разномастными домами бизнес-класса. Здесь нет ни городской ткани, ни инфраструктуры — все формально, в рамках нормативов. Петровский остров стал примером того, что премиальность не определяется только локацией.