Эрмитажная кошка Анжелина отмечает 10-летие на посту хранительницы Капеллы

10 февраля 2016 года, ровно десять лет назад, службу в Петербургской Капелле начала воспитанница Эрмитажа — кошка Анжелина. Эрмитаж передал ее музыкантам, чтобы справиться с грызунами. В Капелле жили и другие кошки, но бело-рыжая Анжелина остается единственной хвостатой в концертном отделе.

Уже в первый год службы Анжелина стала талисманом Капеллы: кошку полюбили зрители, коллеги и иностранные партнеры. Она стала символом детских абонементов, героиней детских книг и экскурсий, вдохновительницей концертных программ.

В честь памятной даты пресс-служба Капеллы поблагодарила коллег из Эрмитажа за многолетнюю дружбу и поздравила пушистую сотрудницу: «Дорогая Анжелина, пусть твоя служба будет долгой, миски — полными, а каждый новый день приносит столько же спокойствия и радости, сколько ты уже много лет даришь всем вокруг!»

У хранительницы Капеллы — две столовые и две спальни. На улицу Анжелина не выходит. Кошка очень любит сидеть на подоконнике, а посетители могут увидеть ее по пути в концертный зал.

0+