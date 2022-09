В сеть выложены все доклады и презентации AdIndex City Conference 2022

Проект AdIndex Go Up представил дискуссионную панель, посвященную глобальным вопросам развития отрасли OOH (наружная реклама). OOH Go Up Again. Новые экономические изменения, состояние нестабильности, стремительно перестраивающийся бизнес-ландшафт — все это требует от бизнеса быстрой адаптации, мгновенных решений и нестандартного мышления. Участники секции подняли важнейшие для индустрии вопросы и обсудили развитие медиаизмерений, сервисов и технологических решений в ООН — что уже есть на рынке и каких новых инструментов ждут от операторов клиенты и агентства.