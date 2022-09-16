В сеть выложены все доклады и презентации AdIndex City Conference 2022

В этом году, когда рекламный рынок столкнулся с новыми вызовами, докладчики из разных страт индустрии выступили на конференции AdIndex City Conference (которая проходит уже шестой год подряд) со своим видением дальнейшего развития. В этом году на площадке собрались более 1000 специалистов — представителей рекламных агентств, бизнеса, владельцев инвентаря, технологических платформ и отделов маркетинга брендов. Весь видеоконтент, интервью и презентации с AdIndex City можно посмотреть на сайте.
В рамках пленарной сессии «Новые истории о...» на AdIndex City Conference в дискуссиях, докладах и аналитических выкладках топ-менеджеры крупнейших компаний проанализировали текущее состояние российской экономики и бизнеса, покупательную способность россиян, выделили новые тренды в потреблении товаров, контента и рекламы и рассказали, как изменились их ценности и как они ощущают себя в новой реальности.
Например, Василий Большаков, директор по маркетингу и цифровому опыту клиента в «М.Видео-Эльдорадо» рассказал о 5 новых правилах игры в обновленной реальности. Среди которых «коллаборизация» брендов, например, несколько брендов могут предложить совместные системы лояльности или общие акции для всей категории. А также простота и скорость, потому что долгосрочное планирование больше не актуально. Людям нужно понимать, что они получают сейчас. Надежность тоже в тренде, в то время как многое другое в мире нестабильно. В этом контексте некоторые бренды смогли предложить своим клиентам фиксированные ставки, неменяющиеся цены и стабильные условия оказания различных услуг, что позитивно отразилось на восприятии аудитории.
Кроме этого, в секции выступили и другие топ-менеджеры компаний: Ирина Алексеева, VK с темой «Развитие цифровых сервисов»; Мария Колосова, Group4Media «Взгляд Group4Media на настроения потребителей и медиарынок»; Татьяна Гура, «МегаФон» с темой To spend, or not to spend, о том, нужно ли сохранять рекламную активность в кризис или стоит сразу срезать рекламный бюджет; Алексей Бахтеров, Media Instinct Group «Рекламный рынок 2022»; Ирина Настечик, Ipsos «Время брендированных СТМ».
Вот еще основные темы дискуссионных панелей:
«E-Comm для брендов и рекламы». E-commerce — одна из самых горячих тем последних месяцев. Это новое медиа, с помощью которого можно достучаться до нужной аудитории и провести через customer journey, подсчитывая эффективность продвижения на каждой ступени воронки продаж. Последнее особенно важно в кризисное время, когда каждый рубль на счету. В секции приняли участие спикеры «Яндекс», Lamoda, «Авито», «СберМаркет», «Почта России», «Сбер Еаптека», Hoff.
«О чем сегодня говорят бренды» — это большой разговор о том, как в условиях меняющегося бизнес-ландшафта сохранять существующие и создавать новые бренды. Эксперты обсудили, как найти баланс между самоидентичностью и хайпом и как с максимальной пользой сохранить и приумножить мировой опыт в построении сильных и любимых народом брендов. Бренды — участники секции: «Сбер», «Связной», «Магнит», AB InBev Efes, «Додо Пицца», «Теремъ», «ВсеИнструменты.ру».
В паблик-токе «Новая история российского digital PR и SMM» эксперты проанализировали, каким он стал сегодня, и дали прогноз, что ждет рынок к концу года. Внутри: свежая аналитика миграции пользователей соцсетей, тренды изменения блогосферы, новые пути развития «ВКонтакте», Telegram, YouTube, «Дзена».
Секция «Новая история российского маркетинга». В трудные времена реклама и маркетинг первыми идут под сокращение, когда бизнес начинает оптимизировать бюджет. Однако сегодня компании столкнулись с беспрецедентной ситуацией, когда наряду с кризисом локальный бизнес получил уникальную возможность занять опустевшие ниши или перейти из одного сегмента рынка в другой. Сегодня создаются новые бренды и продукты, которые необходимо в кратчайшие сроки выводить на рынок, представлять покупателям и делать из них не просто товары, а большие имена и бренды. Поэтому маркетинг и реклама становятся одним из ключевых элементов, необходимых бизнесу для того, чтобы оперативно не только запуститься и наладить дистрибуцию, но и завоевать умы и сердца людей. О том, как это реализуется на практике, рассказали маркетологи МТС, Cotton Club, «СберСпасибо», Reckitt Benckiser.
Секция «Lambo или Ferra? CPA — афера?». Трафика никогда не бывает много, но с блокировкой зарубежных соцсетей и закрытием рекламных кабинетов для пользователей из России многие бренды столкнулись с непониманием, какие каналы рекламы в digital использовать. При этом многие бренды уже давно получают качественный трафик благодаря партнерским программам. В рамках панели BetBoom рассказал про разработку собственного бренда партнерской программы, а Альфа-банк поделился опытом affiliate-маркетинга в банкинге. Медиабаинговая команда ZM Team поведала, как пройти путь от соло-арбитражника до полноценной команды. Команда Adv.Cake поговорила о разработке софта для собственной партнерки и о том, как уберечь себя от фродового трафика. Наконец, MyTarget рассказала о своем доступном инвентаре и о том, как запустить рекламную кампанию во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
«Новые истории в мобильном маркетинге» посвящены текущему состоянию рынка и прогнозам его дальнейшего развития. Эксперты оценили первую половину 2022 года: посмотрели, как сбывались прогнозы, как агентства мобильного маркетинга решали бизнес-задачи в это непростое время и как реагировали рекламодатели. В дискуссии приняли участие специалисты компаний Zen Mobile Agency, Mediascope, «Яндекс», Rocket10, Go Ahead, Ozon, VK, TenChat.
«Как найти и правильно применить настоящий инсайт, когда новостная повестка и так переполнена?» Эта секция о коммуникации, которая становится якорем и поддержкой для каждого; о любви, о добре, о поддержке ближнего и, конечно же, о сексе.
Эксперты панели New ad tech world. Trends for brands представили обзор текущего состояния международного и российского рынков. Обсудили болевые точки индустрии и возможные пути выхода из кризисной ситуации. Напомнили о наиболее эффективных инструментах, которые прошли проверку временем, но не потеряли свою актуальность.
Проект AdIndex Go Up представил дискуссионную панель, посвященную глобальным вопросам развития отрасли OOH (наружная реклама). OOH Go Up Again. Новые экономические изменения, состояние нестабильности, стремительно перестраивающийся бизнес-ландшафт — все это требует от бизнеса быстрой адаптации, мгновенных решений и нестандартного мышления. Участники секции подняли важнейшие для индустрии вопросы и обсудили развитие медиаизмерений, сервисов и технологических решений в ООН — что уже есть на рынке и каких новых инструментов ждут от операторов клиенты и агентства.
Панель «Медиа сегодня: нативка и специальные проекты» дискуссия о том, как в сегодняшней ситуации эффективно монетизировать различные медиаканалы: от традиционных и уже успевших стать таковыми телевидения, радио, онлайн-прессы и блогеров до переживающих ренессанс ретейл- и бренд-медиа. Отдельно эксперты обсудили новый тренд в бренд-медиа и спецпроектах. В дискуссии приняли участие топ-менеджеры следующих медиа и компаний: «Лайфхакер», ТАСС, «Европейская медиагруппа», Sports.ru; ИД «Коммерсантъ», «Собака.ru», «Аэрофлот», «Авито», «Газпром-медиа», AdIndex.
Также в рамках большой секции «Рекламные истории 2022» представлены самые свежие рекламные кампании, коммуникации, сервисы, технологические и инновационные решения, созданные в первой половине года.
Видеоконтент конференции уже посмотрели более 792 142 человек в рунете. Стоит отметить, что весь контент доступен читателям «Собака.ru» бесплатно и без регистрации, достаточно перейти по ссылке.
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