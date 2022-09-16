В сеть выложены все доклады и презентации AdIndex City Conference 2022

В рамках пленарной сессии «Новые истории о...» на AdIndex City Conference в дискуссиях, докладах и аналитических выкладках топ-менеджеры крупнейших компаний проанализировали текущее состояние российской экономики и бизнеса, покупательную способность россиян, выделили новые тренды в потреблении товаров, контента и рекламы и рассказали, как изменились их ценности и как они ощущают себя в новой реальности.

Например, Василий Большаков, директор по маркетингу и цифровому опыту клиента в «М.Видео-Эльдорадо» рассказал о 5 новых правилах игры в обновленной реальности. Среди которых «коллаборизация» брендов, например, несколько брендов могут предложить совместные системы лояльности или общие акции для всей категории. А также простота и скорость, потому что долгосрочное планирование больше не актуально. Людям нужно понимать, что они получают сейчас. Надежность тоже в тренде, в то время как многое другое в мире нестабильно. В этом контексте некоторые бренды смогли предложить своим клиентам фиксированные ставки, неменяющиеся цены и стабильные условия оказания различных услуг, что позитивно отразилось на восприятии аудитории.