ВКонтакте запустила цифровые стикеры-аватары vmoji

Создать набор стикеров со своим виртуальным аватаром можно в обновленной версии приложения ВКонтакте. По мнению разработчиков, стикеры помогут самовыражаться в онлайне и чувствовать себя ближе к собеседникам, демонстрируя «собственный стиль или чувство юмора». Делиться эмоциями с помощью персонального набора стикеров можно в чатах мессенджера, историях и клипах, а также комментариях к публикациям.

Смоделировать похожий на человека аватар позволяют собственный стиль отрисовки, технологии распознавания лиц и генеративные модели ВКонтакте. Чтобы создать персонажа, достаточно выбрать фото профиля, загрузить снимок или сделать селфи — нейросети сами предложат внешний вид для аватара. После этого вручную можно отредактировать отдельные элементы — например, черты лица, оттенок кожи, прическу или одежду.

Базовый набор стикеров vmoji доступен бесплатно, платные премиум-функции позволят дополнить образ особыми элементами.

«Не так важно, звоните ли вы по видео, переписываетесь с собеседником в чате или сидите с ним в одной комнате — мы развиваем платформу таким образом, чтобы наши технологии стирали любые барьеры в общении и вы не чувствовали никакой дистанции, получая возможность полноценно выражать себя, свои эмоции, чувство вкуса. […] Цифровой аватар станет ещё одним элементом, соединяющим онлайн с офлайном и расширяющим возможности, которые доступны благодаря интернету и эволюции современных технологий», — говорит технический директор ВКонтакте Александр Тоболь.