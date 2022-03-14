Фрикадельки IKEA за 70 тысяч рублей или пакет из Zara за миллион: как зарабатывают перекупщики на закрытии иностранных ретейлеров в России

Многие зарубежные компании приостановили работу магазинов и заведений на территории страны из-за нестабильной ситуации в мире. Но некоторые россияне не растерялись — и начали продавать их продукцию на вторичном рынке. «Собака.ru» собрала подборку самых дорогих (и смешных!) лотов, выставленных на Avito. Кажется, не в криптовалюту надо было вкладываться.
IKEA
IKEA приостановила работу в России с 3 марта. Некоторые успели закупиться самым ходовыми товарами — акулой и фрикадельками. Особо находчивые петербуржцы даже желают обменять плюшевую игрушку (в магазинах сети она стоила 1 499 рублей) на Nissan 200SX. А в Волгограде предлагают купить замороженные мясные шарики (на сайте 279 рублей за 0.5 кг. — Прим. ред.) за 70 тысяч рублей.
McDonald's
8 марта McDonald's заявила, что временно закрывает в России 850 своих заведений. 14 марта рестораны быстрого питания в стране работают последний день. На Avito с самого первого дня официального заявления компании начали появляться объявления от находчивых граждан: например, соус за 100 000 (акция — пакет в подарок) или в разделе «Коллекционные товары» продают пакет с запахом McDonald's за 1 миллион рублей.
H&M
Кажется, у легендарной акулы из IKEA есть конкурент — жираф из H&M. «Жираф полностью самостоятелен в быту, чистоплотен, о чем свидетельствуют фотографии из ванной комнаты. Владеет основами компьютерной грамотности, особенно хорош в написании писем с благодарностями. Из еды предпочитает свежие побеги тамаринда и цветки орхидей, но может обойтись и гречкой. Приятный собеседник за чашкой чая. Жираф обучен навыку чайной церемонии с чайником Гунфу. Огромные задумчивые глаза жирафа гарантируют погружение в мир задушевной беседы и теплого вечера в дружеской атмосфере. Вредных привычек не имеет, что выгодно отличает жирафа от акулы. Не храпит. Вид редкий, почти уже эксклюзивный. Только в заботливые руки!», — пишет продавец. А стоит такой дружелюбный сосед всего 500 000 рублей.
Zara
Компания Inditex, владеющая брендами Zara, Pull & Bear и Massimo Dutti, объявила о закрытии магазинов и приостановке онлайн-продаж на территории страны 5 марта. На Avito петербуржцы предлагают приобрести джинсы известного бренда Zara за 200 000, пакет же обойдется чуть дороже — в миллион рублей.
Coca-Cola
Coca Cola также приостановила бизнес в России. Несмотря на то, что в магазинах пока дефицита этого продукта не наблюдается, некоторые уже выкладывают на продажу газированный напиток как редкость.
Victoria’s Secret
C 9 марта по всей России закрыты магазины Victoria’s Secret. На просторах Avito нам встретилось интересное объявление о продаже редкого комплекта белья за 50 000 рублей в Москве.
Apple
Компания Apple 1 марта объявила о прекращении поставок в Россию. Некоторые петербуржцы решили перебрать свои шкафы — и выставить на продажу технику, снятую с производства, например, iPhone 6 как раритет — за 48 миллионов рублей. iPhone XR немного сдает позиции — миллион рублей.
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