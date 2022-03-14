Фрикадельки IKEA за 70 тысяч рублей или пакет из Zara за миллион: как зарабатывают перекупщики на закрытии иностранных ретейлеров в России

Кажется, у легендарной акулы из IKEA есть конкурент — жираф из H&M. «Жираф полностью самостоятелен в быту, чистоплотен, о чем свидетельствуют фотографии из ванной комнаты. Владеет основами компьютерной грамотности, особенно хорош в написании писем с благодарностями. Из еды предпочитает свежие побеги тамаринда и цветки орхидей, но может обойтись и гречкой. Приятный собеседник за чашкой чая. Жираф обучен навыку чайной церемонии с чайником Гунфу. Огромные задумчивые глаза жирафа гарантируют погружение в мир задушевной беседы и теплого вечера в дружеской атмосфере. Вредных привычек не имеет, что выгодно отличает жирафа от акулы. Не храпит. Вид редкий, почти уже эксклюзивный. Только в заботливые руки!», — пишет продавец. А стоит такой дружелюбный сосед всего 500 000 рублей.