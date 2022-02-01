В Telegram появились видеостикеры, новые реакции и интерактивные эмодзи

Видеостикеры — это «демократичный» вариант векторных анимированные стикеры, для создания которых требовались определенные технические знания и навыки работы в специализированных программах вроде Adobe Illustrator. Создать видеостикеры может любой желающий — для этого нужно просто выбрать понравившееся видео. Для создания новых наборов достаточно написать боту @stickers и следовать его инструкциям. Также можно установить новые стикеры, созданные другими пользователями.

Анимации при отправке реакций в новой версии Telegram стали компактнее. Чтобы отправить более масштабную анимацию, достаточно удерживать пальцем эмодзи в меню реакций. Как и интерактивные эмодзи, реакции теперь синхронизируются для отправителя и получателя — анимация запустится одновременно для всех участников беседы.

Кроме того, в новой версии мессенджера появились пять новых эмодзи для реакций — 🥰🤯🤔🤬👏. Их можно использовать и как интерактивные эмодзи — для этого нужно просто отправить один из них отдельным сообщением и нажмите на анимированную версию.

Также пользователям стал доступен переход к недавно открытым чатам. Пользователь может быстро вернуться в нужный чат после того, как несколько раз перешел в другие чаты по ссылкам или с помощью функции «Перейти к следующему непрочитанному каналу». Чтобы выбрать, в какой чат вернуться, нужно удерживать пальцем кнопку «Назад». В списке будут те чаты, в которые пользователь переходил из пересланных сообщений, по ссылкам, коротким адресам, из профилей и так далее.

Что еще?

В январе разработчики Telegram посвятили две недели исправлениям известных неполадок — например, улучшено качество звонков, добавлена поддержка переводов при быстром просмотре веб-страниц (а также перевод поля «О себе» на iOS), появилась возможность отправлять сообщения без звука через меню «Поделиться» — и множество других улучшений. В приложение для iOS добавлены новые анимации иконок в нижней панели при переключении между разделами.