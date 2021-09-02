В работе Instagram произошел масштабный сбой

Пользователи делятся в Twitter и Facebook проблемами с приложением. Одни рассказали, что не могут войти, другие — что не могут обновить ленту публикаций. На 14:00 об ошибках сообщили уже почти две тысячи человек. Жалобы поступают из США, Канады, Филиппин, Австралии и Новой Зеландии.

Как отмечает портал, 52% пользователей, сообщивших о неполадках, испытывают проблемы с приложением, 23% жалуются на работу веб-сайта подключение к серверу, еще 25% — не могут подключиться к серверу.