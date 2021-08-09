Во ВКонтакте появились реакции. Не сравнивайте с Facebook, просто нажмите на «Где-то было» 🤨

По мнению команды ВКонтакте, отметка «Нравится» не всегда передает то, что чувствует пользователь, читая посты в своей ленте. Их «не раз просили» сделать кнопку с прямо противоположным смыслом, но этого так и не случилось — потому что «в жизни гораздо больше эмоций». Так было принято решение добавить разные реакции.

«Посмеяться вместе с автором, искренне удивиться, разделить печаль или не сдерживать ярость — реакции помогут показать чувства откровенно. «Где-то было», — скажете вы. И такая реакция тоже есть, специально для этой новости! Ее можно найти прямо под этой записью», — говорят во ВКонтакте.

Обновление запускается постепенно, у некоторых пользователей реакции уже появились: например, мы прямо сейчас видим, что на «Где-то было» нажали более 3 тысяч человек. «В ближайшее время каждому станет доступна одна из новых реакций. А собрать их все помогут друзья и подписчики: набор будет пополняться по мере того, как они будут оставлять разные эмоции под вашими постами. Самое время что-нибудь опубликовать — и задать настроение на страницах знакомых!» — добавляют во ВКонтакте.