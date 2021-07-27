Как рассказали представители российского отделения Genius, сайт был заблокирован из-за 25-ти текстов песен — в том числе групп «Психея», 25/17, ЛСП и Amatory, рэперов FACE, GSPD и Pharaoh. Не понравился Роскомнадзору и текст трека «Панелька» Хаски, а также творчество INSTASAMKA.

«Список со временем может пополняться. По каким причинам эти треки не были заблокированы (не все) на цифровых площадках, но был заблокирован весь сайт, нам не понятно. Администрация сайта уже извещена о сложившейся ситуации. Что будет происходить дальше — нам не ясно. Мы будем стараться держать вас в курсе всех новостей», — сообщили в Genius Russia.

Как объяснили в Роскомнадзоре, сайт Genius в России был внесен в Единый реестр запрещенной информации «на основании вступивших в законную силу судебных решений, а также многочисленных требований Роспотребнадзора и МВД России». При этом в ведомстве уточнили, что в список внесено только 30 страниц сайта.

В пресс-службе ведомства отметили, что Роскомнадзор неоднократно направлял требования об удалении противоправного контента в адрес провайдера хостинга и администратора сайта, а также через форму обратной связи интернет-сервиса. В настоящий момент администратор сайта не исполнил требование ведомства по удалению запрещенной информации — «материалов, содержащих пропаганду экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотического и суицидального контента».

«В случае удаления запрещенной информации Роскомнадзор готов в короткие сроки снять ограничения доступа к интернет-сервису», — пообещали в пресс-службе ведомства.