В России протестировали работу Рунета при отключении от глобальной Сети. Результаты назвали предварительно успешными

Как пишет РБК со ссылкой на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика», учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета прошли с 15 июня по 15 июля. В учениях принимали участие все операторы «большой четверки» («МТС», «Билайн», «Мегафон», Tele2), а также «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».

Целью учений было определение возможности работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз — в частности, тестировалась «возможность физического отключения российской части интернета». По информации источников, знакомых с их ходом, официальные итоги еще не подведены, предварительно учения признаны успешными.

Представитель Роскомнадзора отказался от комментариев, сообщив только, что «в соответствии с законодательством учения проводятся ежегодно, направлены на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента сети интернет».

Напомним, закон об изоляции Рунета, так называемый закон «о суверенном Рунете», частично вступил в силу в ноябре 2019 года. Ряд пунктов начали действовать с 1 января 2021 года — в том числе и положение о национальной доменной зоне и криптографической защите. Закон обязывает операторов связи устанавливать специальное оборудование для противодействия угрозам, которое позволяет фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам.