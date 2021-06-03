ВКонтакте запустила исчезающие и тихие сообщения

Два новых вида сообщений, исчезающие и тихие, появились в мобильном приложении ВКонтакте. Первые спустя время пропадают — удобно отправлять шутки даже в самые серьезные чаты. Тихие сообщения приходят без звука — можно не бояться разбудить собеседника или отвлечь от важных дел.

Чтобы сделать сообщение тихим или исчезающим, нужно зажать кнопку отправки и выбрать нужный тип. Функция станет доступна пользователям в течение дня.

Команда ВКонтакте О нововведениях: Исчезающие сообщения позволят меньше переживать о том, как тебя воспримут: можно с легкой душой делиться забавными снимками или предлагать новые темы в больших чатах. Пользователь сам решает, когда пропадет сообщение: есть варианты от 15 секунд до 24 часов. После этого в чате будет только пометка «Сообщение исчезло». Тихие сообщения пригодятся, например, если захотелось поработать ночью. Можно смело писать коллегам и не бояться разбудить их уведомлениями. Позаботиться о собеседнике не будет лишним и днем: тихое сообщение покажет, что вопрос не горит и вернуться к нему можно в удобное время.

«Мессенджер ВКонтакте — это 15 миллиардов сообщений ежедневно. С их помощью люди общаются со своими друзьями из разных уголков страны, обсуждают рабочие вопросы, обмениваются материалами для учебы, шутят и веселятся. За последний год мы запустили сразу несколько новых функций: сейчас можно прикреплять файлы объемом до 2 Гбайт, синхронизировать контакты из телефонной книги, распознавать голосовые сообщения. Теперь мы добавили тихие и исчезающие сообщения, чтобы содержать важные чаты в порядке и комфортно общаться в любой ситуации стало еще легче», — говорит технический директор ВКонтакте Александр Тоболь.