В Сеть утекли данные 1,3 миллиона пользователей Clubhouse

Личные данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse оказались в открытом доступе. Об этом пишет профильный портал Cybernews.
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Фото: Shutterstock
По данным портала, хакеры выложили информацию о пользователях соцсети на одном форуме в бесплатном доступе. В частности, в архив попали логины, привязанные аккаунты в Twitter и Instagram, а также информация о количестве подписчиков и подписок, дата создания профиля, приглашения в комнаты по имени пользователя. Однако, как уточняет издание, материалы не содержат такой конфиденциальной информации, как данные о банковской карточке.
Напомним, Clubhouse — новая социальная сеть, пользователи которого общаются исключительно голосом. Чтобы войти в приложение, необходимо получить инвайт — приглашение от человека, который уже пользуется Clubhouse. Сейчас там можно встретить как и иностранных, так и российских знаменитостей, в том числе Илона Маска, Джареда Лето, Опру Уинфри, Покраса Лампаса и Анастасию Ивлееву.
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