В Сеть утекли данные 1,3 миллиона пользователей Clubhouse

По данным портала, хакеры выложили информацию о пользователях соцсети на одном форуме в бесплатном доступе. В частности, в архив попали логины, привязанные аккаунты в Twitter и Instagram, а также информация о количестве подписчиков и подписок, дата создания профиля, приглашения в комнаты по имени пользователя. Однако, как уточняет издание, материалы не содержат такой конфиденциальной информации, как данные о банковской карточке.