Венецианский карнавал уходит в онлайн. Посмотреть (и поучаствовать!) смогут все желающие

Наблюдать за Венецианским карнавалом можно будет в рамках онлайн-трансляции — она будет вестись 6-7 и 11-16 февраля в аккаунтах мероприятия в Facebook, Instagram и Twitter. Также организаторы откроют специальные «виртуальные комнаты». Для детей в них проведут мастер-классы, интерактивы и встречи со знаменитостями, для взрослых — интервью и конкурс на самую красивую маску.

Венецианский карнавал — ежегодный костюмированный праздник, проходящий в Венеции в феврале. Первое упоминание карнавала в Венеции относится к 1094 году, хотя до XIII-XIV веков масок на карнавалах не носили. В 1162 году в честь победы над патриархом Аквилеи началось народное гуляние на площади Сан-Марко. Предположительно тогда карнавал стал ежегодным.

В 1787 году проведение карнавалов было запрещено. Лишь в 1979 году итальянское правительство объявило о возобновлении ежегодных карнавалов, избрав это мероприятие средством для популяризации истории и культуры Венеции. Ежегодно в город на карнавал съезжается свыше полумиллиона туристов.