В Петербурге с начала года число киберпреступлений выросло на 582%

За десять месяцев 2020 года в Петербурге число преступлений c использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации увеличилось на 582%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД.
-
Фото: Shutterstock
В общей сложности прирост киберпреступлений в России вырос на 75,1%. В Ингушетии — на 167%, а в Севастополе — на 152%. При этом меньше всего преступлений в сфере IT было зафиксировано в Ненецком автономном округе, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
В МВД также отметили, что рост таких преступлений связан и с коронавирусом, ведь многие сферы деятельности перешли в интернет-пространство. Как пояснил руководитель следственного департамента МВД Сергей Лебедев, люди все чаще начали пользоваться онлайн-сервисами.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.