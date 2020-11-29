В Петербурге с начала года число киберпреступлений выросло на 582%

В общей сложности прирост киберпреступлений в России вырос на 75,1%. В Ингушетии — на 167%, а в Севастополе — на 152%. При этом меньше всего преступлений в сфере IT было зафиксировано в Ненецком автономном округе, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.