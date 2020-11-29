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В Петербурге с начала года число киберпреступлений выросло на 582%

За десять месяцев 2020 года в Петербурге число преступлений c использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации увеличилось на 582%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД.

  • Фото: Shutterstock

В общей сложности прирост киберпреступлений в России вырос на 75,1%. В Ингушетии — на 167%, а в Севастополе — на 152%. При этом меньше всего преступлений в сфере IT было зафиксировано в Ненецком автономном округе, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.

В МВД также отметили, что рост таких преступлений связан и с коронавирусом, ведь многие сферы деятельности перешли в интернет-пространство. Как пояснил руководитель следственного департамента МВД Сергей Лебедев, люди все чаще начали пользоваться онлайн-сервисами. 

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