«Яндекс» показал статистику запросов о потере обоняния из-за заражения коронавирусом

В компании обратили внимание на связь между увеличением подобных вопросов и случаев заболевания коронавирусом, назвав ее опосредованной. «Есть много внешних факторов, которые влияют на поведение пользователей поиска: с одной стороны, слухи и новости могут стимулировать рост числа запросов, с другой, распространение знания о симптомах снижает спрос на информацию из интернета. Поэтому судить по запросам о числе заболевших или о динамике распространения вируса нужно с большой осторожностью», — говорится в сообщении «Яндекса».