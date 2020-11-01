«Яндекс» начал публиковать статистику запросов о потере обоняния из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз компании.
«Яндекс» показал статистику запросов о потере обоняния из-за заражения коронавирусом
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Скриншот страницы «Коронавирус: статистика»
Новые данные о динамике подобных запросов можно посмотреть на странице «Коронавирус: статистика» во вкладке «Запросы про обоняние». На графиках представлены количество запросов на 1 млн запросов и число новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 1 млн населения. Показатели приводятся в усреднении за пять дней.
В компании обратили внимание на связь между увеличением подобных вопросов и случаев заболевания коронавирусом, назвав ее опосредованной. «Есть много внешних факторов, которые влияют на поведение пользователей поиска: с одной стороны, слухи и новости могут стимулировать рост числа запросов, с другой, распространение знания о симптомах снижает спрос на информацию из интернета. Поэтому судить по запросам о числе заболевших или о динамике распространения вируса нужно с большой осторожностью», — говорится в сообщении «Яндекса».
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