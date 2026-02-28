Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Петербурге направят более 6 млн рублей на отлов и вакцинацию бездомных кошек

Комитет по благоустройству объявил тендер на отлов, обследование и передачу животных в приюты. Работы рассчитаны до конца 2026 года.

Popova Valeriya / Shutterstock.com

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга разместил на портале госзакупок контракт на оказание услуг по отлову безнадзорных кошек. Начальная стоимость закупки составляет 6,03 млн рублей, как сообщает РБК.

Согласно документации, подрядчику предстоит отлавливать животных, перевозить их в приюты, обеспечивать осмотр и вакцинацию, а также возвращать владельцам потерявшихся питомцев. Кошек без владельцев, не проявляющих агрессии, после содержания в приюте планируется выпускать в прежние места обитания, если это не противоречит городским ограничениям.

Для выполнения работ исполнитель должен сформировать бригады минимум из двух человек — водителя и ловца. Отлов будет проводиться по заявкам. В документах отдельно указано, что запрещено использовать методы и средства, способные причинить животным травмы или гибель, а передача отловленных кошек допускается только в приюты.

Контракт рассчитан до 31 декабря 2026 года. В закупке подчеркивается, что работы должны проводиться с соблюдением принципов гуманности и требований безопасности для горожан.

