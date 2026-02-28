В Смольном заявили о сокращении использования соли на улицах Петербурга

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин заявил, что коммунальные службы стремятся снижать количество соли, используемой для обработки улиц. Об этом он сообщил 24 февраля в эфире радио «Комсомольская правда», пишет «Фонтанка.ру».

По словам чиновника, объем реагентов зависит от конкретной локации и работы подрядчиков. Он отметил, что при грамотной превентивной обработке последствия гололеда минимальны.

Разумишкин также признал, что соль может негативно влиять на фасады зданий, однако подчеркнул, что на сегодняшний день более экологически безопасной альтернативы не существует. При этом, по его словам, реагенты необходимо применять с учетом погодных условий и контроля на местах.

В Смольном добавили, что при температуре ниже минус 10–12 градусов соль стараются не использовать из-за ее неэффективности. В такие периоды в городе применяют реагент «Бионорд».