Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Скандинав усиливает морозы: петербургские синоптики о погоде на выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 14 февраля, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует гребень холодного скандинавского антициклона. В зоне его влияния ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность осадков невелика, лишь по области, преимущественно в восточных районах, пройдет небольшой снег.

Ekaterina McClaud / Shutterstock.com

«Температура воздуха -10…-12 градусов, в Ленинградской области -9…-14. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 февраля, облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -14...-16 градусов, местами -18...-20, днем -7...-9. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: