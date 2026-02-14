Скандинав усиливает морозы: петербургские синоптики о погоде на выходные

«Температура воздуха -10…-12 градусов, в Ленинградской области -9…-14. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 февраля, облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -14...-16 градусов, местами -18...-20, днем -7...-9. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.