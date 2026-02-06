Личный опыт: как я попробовал айс-флоатинг в ледяной воде Финского залива

«Ну что, под лед проваливаться будем?» — весело спрашивает меня Андрей, организатор айс-флоатинга в Петербурге. К этому времени я провел в проруби уже минут 15, и любое недоверие должно было меня покинуть. Однако где-то на уровне инстинктов словосочетание «провалиться под лед» вызывает оторопь.

«Конечно будем!» — также весело отвечаю я. В конце концов, я тут на работе — вряд ли мой рассказ был бы полным без того, чтобы провалиться под лед. Я же не могу обмануть ожидания читателей.

Мы выбираемся на край большой проруби (где-то 10 на 10 метров). Лед толстый и без труда выдерживает вес двух взрослых мужчин. И все же Андрей находит участок потоньше и прыгает. В голове проносится мысль: «Это точно хорошая идея?» Однако лед уже уходит из под ног, а мы вновь оказываемся в ледяной воде.

Толстый неопреновый костюм позволяет этого почти не замечать. Вообще основная его задача — спасать моряков, которые прыгают за борт терпящего бедствие арктического судна. По сравнению с этим наше баловство в Финском заливе — сущая мелочь. «А вообще это весело», — думается мне.