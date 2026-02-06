Личный опыт: как я попробовал айс-флоатинг в ледяной воде Финского залива

«Русские прыгают в ледяную воду, чтобы расслабиться», — видео с таким заголовком в начале февраля 2026 года опубликовало издание CNN (разумеется, оно мгновенно стало вирусным). Речь идет об айс-флоатинге — погружении в ледяную воду в специальных гидрокостюмах, которые позволяют (почти) не чувствовать окружающий холод и релаксировать, проплывая между льдинами. Раньше этот опыт был доступен в основном посетителям Лапландии, Мурманска и Камчатки — теперь пришел в крупные города, в том числе и Петербург. Редактор Собака.ru Константин Крылов прыгнул в ледяную воду Финского залива и рассказывает о впечатлениях.
«Ну что, под лед проваливаться будем?» — весело спрашивает меня Андрей, организатор айс-флоатинга в Петербурге. К этому времени я провел в проруби уже минут 15, и любое недоверие должно было меня покинуть. Однако где-то на уровне инстинктов словосочетание «провалиться под лед» вызывает оторопь.
«Конечно будем!» — также весело отвечаю я. В конце концов, я тут на работе — вряд ли мой рассказ был бы полным без того, чтобы провалиться под лед. Я же не могу обмануть ожидания читателей.
Мы выбираемся на край большой проруби (где-то 10 на 10 метров). Лед толстый и без труда выдерживает вес двух взрослых мужчин. И все же Андрей находит участок потоньше и прыгает. В голове проносится мысль: «Это точно хорошая идея?» Однако лед уже уходит из под ног, а мы вновь оказываемся в ледяной воде.
Толстый неопреновый костюм позволяет этого почти не замечать. Вообще основная его задача — спасать моряков, которые прыгают за борт терпящего бедствие арктического судна. По сравнению с этим наше баловство в Финском заливе — сущая мелочь. «А вообще это весело», — думается мне.
«Необычные способы борьбы со стрессом»
Многие узнали об айс-флоатинге совсем недавно — кто-то, возможно, прямо из настоящего материала. Однако у этого развлечения уже есть некоторая история. Его придумали больше 10 лет назад в Лапландии, хотя, быть может, и в Норвегии (данные тут разнятся).
Айс-флотинг сравнивают с просто флоатингом — популярной расслабляющей процедурой, когда человека погружают в соленую воду плотности и температуры тела, чтобы он смог максимально расслабиться, как бы зависнув на поверхности воды. Северный вариант предполагает зависание на поверхности холодного водоема в красном гидрокостюме и наблюдение за тем, как снежинки падают с неба.
Попробовать айс-флоатинг в России можно было еще несколько лет назад. Как писало издание Gate 7, первопроходцами тут выступили организаторы туров в Кандалакшу — город на Белом море, популярный у любителей спортивного туризма и байдарочников. За несколько сезонов география нового развлечения расширилась, но оставалась довольно специфической — примерить спасательный костюм предлагали в основном при поездках в Териберку, на Байкал или на Камчатку.
Совсем недавно айс-флоатинг пришел в большие города, и о нем заговорили все, в том числе CNN и Reuters. Кадры, на которой жители российских мегаполисов прыгают в ледяную воду, чтобы расслабиться, облетели мировые СМИ (в том числе арабские и африканские). «Все больше жителей [России] ищут необычные способы борьбы со стрессом», — пишут дубайские Gulf News.
Норматив — 2 минуты
В Петербурге заняться айс-флоатингом предлагают у морского терминала на намыве Васильевского острова. Аккурат у реплики петровского корабля «Полтава», который поставлен здесь на время строительства новых небоскребов в Лахте. Отсюда открывается вид на северный берег Невской губы — собственно, на стадион на Крестовском и Лахта-Центр.
Я приезжаю около двух часов дня, на улице -15°C. Меня встречают Андрей и Александр — именно они решили приобщить горожан к скандинавско-мурманскому способу релаксации. Мне выдают ярко-красный гидрокостюм. Как объясняет Александр (сам он из Мурманска и половину года возит там туристов по Баренцеву морю), эти костюмы знакомы всем морякам, которые проходили специальное обучение для работы в Арктике.
«Норматив надевания данного костюма 2 минуты, — объясняет он. — [Во время сдачи зачета] моряки должны надеть этот костюм, прыгнуть в глубокий бассейн и добраться до спасательной шлюпки». От меня таких скоростей никто не просит, но минуты за три я справляюсь. Без посторонней помощи не обошлось, так что ехать работать в Арктику мне пока рано.
Перед выездом всем рассылают памятку с просьбой взять легкие хлопковые вещи или термобелье. Последнего у меня в достаточном количестве не нашлось, поэтому под гидрокостюм я надел пижаму. Это создает забавное ощущение: с одной стороны, ты в плотном гидрокостюме, который должен выдержать арктическое кораблекрушение, с другой — на тебе пижама.
Игры со льдом
Спуск в Финский залив при -15°C — это действие все равно укладывается в голове с некоторым трудом. Попадая в воду, костюм ведет себя очень активно — воздух распространяется по нему, формируя, что-то типа воздушной подушки. В результате ты действительно висишь в проруби, как поплавок.
«Главное — не переворачиваться на живот, иначе немного воды может попасть внутрь костюма», — говорит Андрей. Рабочих положений два — на спине или стоя. Разумеется, при попытке принять второе, я чуть не бухнулся в воду лицом вниз, но при помощи Андрея все же удержался.
В целом первый шок от того, что ты находишься в ледяной воде, проходит секунд за 20–30. После этого мозг вспоминает, что при этом ты все еще в пижаме, причем в ней сухо и относительно тепло (через некоторое время пальцы все же начинают подмерзать). И ты начинаешь плескаться, плавать наблюдая за снежинками и… пытаться провалиться под лед.
До прихода первой группы гостей Андрей просит ему помочь и утопить пару льдин, чтобы расчистить прорубь. Как ни странно, это самая интересная задача, над которой надо еще поломать голову. Организаторам определенно следует включить такой элемент в регулярную программу. Чувствуешь себя немного космонавтом, таскающим какие-то блоки вблизи МКС.
Впрочем, многие гости прекрасно обходятся и без подобных упражнений — группа после меня более чем удовлетворилась фотографированием в воде, у «Полтавы» и на фоне Лахта-Центра. «Нам очень понравилось, — рассказывает одна из погружавшихся после меня девушек, Диляра из Казани. — Немножко [присутствует] ощущение экстрима и при этом чувство безопасности. В общем, нам всем очень понравилось. Костюм классный, мне очень идет (смеется, — прим. Собака.ru)».
А это точно безопасно? Только при соблюдении нескольких важных правил:
- опускаться в воду нужно вместе с гидом (как я вместе с Андреем);
- не следует этого делать в местах, где может быть сильное течение (эффективно работать ногами и руками в костюме с непривычки почти невозможно).
Несоблюдение некоторыми гидами этих простых правил может приводить к трагедиям. Так, в январе течение кольской реки Тулома унесло в море туристку из Беларуси. Женщину так и не удалось найти.
При этом эксперты не рекомендуют находиться в ледяной воде больше часа, даже если на вас специальная экипировка.
