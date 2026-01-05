Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Здание Главпочтамта в Санкт-Петербурге повторно выставили на продажу за 1,2 млрд рублей

Имущественный комплекс Главпочтамта на Почтамтской улице в Петербурге снова выставлен на продажу АО «Почта России», следует из данных РАД.

Andrey_Vasiliskov / Shutterstock.com

Комплекс зданий в центре Санкт-Петербурга по-прежнему предлагается к продаже за 1,2 млрд рублей. Речь идет о квартале, расположенном между Почтамтской улицей, Почтамтским переулком и улицей Якубовича. Площадь исторического здания составляет 13,7 тыс. кв. м, земельного участка — 7,4 тыс. кв. м. Разрешенное использование — размещение объектов связи.

В числе возможных сценариев использования объекта указана реконструкция под многофункциональный проект с гостиничными и офисными площадями, общественно-деловой зоной, а также инфраструктурой для выставок и культурных мероприятий.

Торги назначены на 30 января 2026 года. Прием заявок и задатка продлится до 26 января. Начальная стоимость лота составляет 1 207 610 797 рублей без НДС, аукцион пройдет на повышение с шагом 14 млн рублей. Повторно Главпочтамт был выставлен на торги 30 декабря 2025 года.

Предыдущая попытка продажи стартовала 27 ноября прошлого года и должна была завершиться 12 января 2026 года, однако АО «Почта России» досрочно прекратило процедуру. Соответствующее решение было опубликовано 1 декабря 2025 года.

О планах продать Главпочтамт генеральный директор «Почты России» Михаил Волков заявлял еще в 2023 году. Среди возможных участников торгов брокеры называют сеть «Сенатор», структуры «Газпрома», а также крупных гостиничных и офисных операторов, работающих с нестандартными объектами.

Ранее мы рассказывали, что «Почта России» решила отказаться от реставрации Главпочтамта в Петербурге.

