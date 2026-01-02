Температура ниже нормы: прогноз погоды на длинные выходные

«Температура воздуха -8…-10 градусов, в Ленинградской области -7…-12, на востоке до -15. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллмметров ртутного столба, что существенно ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 января, облачная погода, ночью небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -10...-12 градусов, днем -5...-7. На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.