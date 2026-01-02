Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Температура ниже нормы: прогноз погоды на длинные выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 2 января, на погоду Петербурга окажет влияние передняя часть приближающегося с запада циклона. В середине дня его центр выйдет в акваторию Балтийского моря. В такой ситуации небо над регионом закроет плотными облаками и местами пройдет небольшой снег. Температура будет постепенно повышаться, но пока показания термометров останутся заметно ниже климатической нормы первых дней января.

Vunishka / Shutterstock.com

«Температура воздуха -8…-10 градусов, в Ленинградской области -7…-12, на востоке до -15. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллмметров ртутного столба, что существенно ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 января, облачная погода, ночью небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -10...-12 градусов, днем -5...-7. На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: