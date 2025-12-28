Финальная оттепель года: о погоде в воскресенье

«Температура воздуха -1…+1 градус, в Ленинградской области -3…+2. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 декабря, пасмурно, временами снег. Ветер северо-западный, северный умеренный, ночью и в первой половине дня местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток -1...-3. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.