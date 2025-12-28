Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Финальная оттепель года: о погоде в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 28 декабря, ушедший в центр Европейской России циклон еще сохранит свое влияние на погоду Петербурга. В городе — облачная погода, пройдет небольшой снег, местами с мокрым снегом, на дорогах и тротуарах гололедица. В первой половине дня температура будет в зоне оттепельных отметок, а после полудня начнет постепенно подмораживать.

Lizavetta / Shutterstock.com

«Температура воздуха -1…+1 градус, в Ленинградской области -3…+2. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 декабря, пасмурно, временами снег. Ветер северо-западный, северный умеренный, ночью и в первой половине дня местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток -1...-3. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: