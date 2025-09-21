Небольшие дожди и умеренное тепло: прогноз петербургских синоптиков на выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 21 сентября, Петербург попадет под влияние теплого сектора североатлантического циклона, выходящего на запад Скандинавии. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, а температура приблизится к значениям последней декады августа.
«Температура воздуха +19…+21 градусов, в Ленинградской области +17…+22. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 сентября, облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +15...+17. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.
