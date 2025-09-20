Облачно, ветрено и сыро: какой будет погода в выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 20 сентября, Петербург будет ощущать влияние циклона, с центром над севером Скандинавии, и связанной с ним системы атмосферных фронтов. В такой ситуации в регионе ожидается преимущественно облачная и ветреная погода, пройдут небольшие дожди, что ограничит дневной прогрев.
«Температура воздуха +16…+18 градусов, в Ленинградской области +14…+19. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 сентября, облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, утром, днем дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +15...+17 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем понижаться.
