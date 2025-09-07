Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Солнечно и по-летнему тепло: прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 7 сентября, территория Петербурга будет ощущать влияние южной периферии антициклона с центром над Кольским полуостровом. В такой ситуации жителей и гостей региона ждёт еще один спокойный, в плане погоды, день с полным отсутствием дождей и июльскими температурами.

Mistervlad / Shutterstock.com

«Температура воздуха +23…+25 градусов, по области +21…+26. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 сентября, малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, местами в окрестностях до +9, днем +23...+25. Атмосферное давление существенно не изменится.

