Солнечно и по-летнему тепло: прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +23…+25 градусов, по области +21…+26. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 сентября, малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, местами в окрестностях до +9, днем +23...+25. Атмосферное давление существенно не изменится.