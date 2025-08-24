В холодном тылу циклона: прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 24 августа, погоду в Петербурге сформирует тыловая, более холодная часть циклона, с центром над югом Финляндии. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут дожди, местами прогремят грозы, при этом дневная температура на 3-4 градуса отстанет от климатической нормы.
«Температура воздуха +15…+17 градусов, в Ленинградской области +13…+18. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 августа, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +14…+16. Атмосферное давление будет мало меняться.
