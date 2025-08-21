Вся история Петербурга и еще три лучших краеведческих новинки

Мария Элькина и Лев Лурье «Вся история Петербурга: от потопа и варягов до Лахта-центра и гастробаров» (18+)

Бомбора

Давно хотели восполнить или собрать воедино основные знания по истории города? Эта новинка для вас. Впервые под одной обложкой Петербург объединен во всех ипостасях — от допетровских невских берегов до современности. За масштабом информации то и дело мелькают неочевидные факты и детали: за что и как ненавидели Петербург в XIX веке, что сделало рабочих опорой революции, почему во времена оттепели Ленинград стал столицей андеграунда. Книга сможет удивить даже краеведа. Сам текст написан живо и легко. Создается впечатление, что авторы рассказывают эти истории не через книжные страницы, а в дружеской беседе.