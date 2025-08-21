Вся история Петербурга и еще три лучших краеведческих новинки

Подробный сборник клейм метлаха и приключений волонтеров-реставраторов «Гэнгъ», книга Льва Лурье и Марии Элькиной об истории Петербурга, гид по кладбищам и ликбез по становлению общепита в дореволюционном городе: Собака.ru вместе с сотрудницей «Подписных изданий» Екатериной Блатовой рассказывает о главных краеведческих новинках лета.
Мария Элькина и Лев Лурье «Вся история Петербурга: от потопа и варягов до Лахта-центра и гастробаров» (18+)
Бомбора
Давно хотели восполнить или собрать воедино основные знания по истории города? Эта новинка для вас. Впервые под одной обложкой Петербург объединен во всех ипостасях — от допетровских невских берегов до современности. За масштабом информации то и дело мелькают неочевидные факты и детали: за что и как ненавидели Петербург в XIX веке, что сделало рабочих опорой революции, почему во времена оттепели Ленинград стал столицей андеграунда. Книга сможет удивить даже краеведа. Сам текст написан живо и легко. Создается впечатление, что авторы рассказывают эти истории не через книжные страницы, а в дружеской беседе.
Ксения Сидорина «Осторожно отмыто: истории о Петербурге, метлахе, печах, витражах и Гэнге»
Подписные издания
Долгожданная краеведческая новинка об одном из самых распространенных отделочных материалов — метлахской плитке. Это не только полный сборник клейм метлаха и кафеля, но и проводник в мир приключений волонтеров «Гэнгъ». С 2019 года команда приводит в порядок витражи, печи, керамику, адресные таблички и фонари. Как хобби переросло в большую дружбу и целый краеведческий фестиваль «Крайконъ», а еще в десятки отмытых и отреставрированных объектов не только в Петербурге, но и других городах России — читайте в книге соосновательницы «Гэнга» Ксении Сидориной.
Юлия Демиденко «Рестораны, трактиры, чайные. Общественное питание в Петербурге» (18+)
Академики
Это вторая книга издательской программы букиниста «Академия». В издании искусствовед и историк Юлия Демиденко рассказывает о становлении и развитии общепита в дореволюционном Петербурге: ресторанах, трактирах, кабаках, чайных, ранжированных по типам и среднему чеку. Как ели и пили в городе, кто был завсегдатаями заведений, как завлекали посетителей, какие теневые схемы поставки продуктов существовали — ответы на эти вопросы вы найдете здесь.
Маргарита Николаева «Некрополи Петербурга. Адамовы головы, холерные кладбища и Гром-камень»
Манн-Иванов и Фербер
Последние годы исследования в рамках death studies и прогулки по некрополям набирают популярность. В своей книге автор блога whatiscemetery о петербургских кладбищах Маргарита Николаева рассказывает, где в Петербурге найти захоронения допетровского периода, как на кладбищах проводили народные гуляния в XIX веке и почему идея постройки крематория появилась в дореволюционной России.
Текст: Екатерина Блатова
