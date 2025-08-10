Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Движение в тоннеле дамбы Петербурга ограничат на три дня из-за ремонта

Регламентные и ремонтно-восстановительные работы будут проведены 11-13 августа в автодорожном тоннеле Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

Aleksei Kazachok/Shutterstock.com

В транспортном отсеке Невской стороны на внутреннем кольце КАД будут введены временные ограничения движения по отдельным полосам.

«Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время — не более 10 минут», — уточняется в объявлении ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России».

Водителей призвали внимательно следить за информацией на табло, дорожной разметкой, знаками и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим при проезде дамбы.

Ранее мы рассказывали, что на пересечении Невского и Литейного проспектов начали ремонтировать трамвайные пути.

