Открытие после реставрации павильона «Китайская кухня» в Ораниенбауме, ПМЭФ и перелеты в Казань: что изменится для петербуржцев в июне

Запуск нового общественно-делового квартала на Синопской набережной, ремонт Колтушского путепровода и длинные выходные: Собака.ru рассказывает, какие изменения ждут горожан в новом месяце.
Нерабочие дни
С 12 по 15 июня включительно — выходные из-за Дня России.
Ограничение подозрительных переводов
С 1 июня Росфинмониторинг сможет приостанавливать банковские переводы на 10 дней без суда, если те подозреваются в легализации средств, полученных преступным путем, или в финансировании экстремизма.
Отчеты по зарубежным счетам
Физическим лицам-резидентам РФ необходимо представить отчеты за 2024 год по зарубежным счетам (вкладам) и иностранным электронным кошелькам до 2 июня.
Штрафы за неуведомление о начале предпринимательской деятельности
С 27 июня ужесточится наказание за предпринимательскую деятельность без уведомления уполномоченных органов. Штрафы составят для должностных лиц — 7-12 тысяч рублей, для юридических лиц — 24-48 тысяч рублей, а за повторное нарушение — 15-25 тысяч рублей, 50-60 тысяч рублей соответственно.
Новые правила снятия самозапрета на кредит
С 1 июня на «Госуслугах» будут принимать заявления о снятии запрета на оформление кредита, подтвержденные усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Вход по паролю больше не подойдет.
ПМЭФ
С 18 по 21 июня в городе пройдет XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Прямые рейсы по России
С 1 июня «Аэрофлот» запускает прямые авиарейсы из Петербурга в Пермь — по субботам и воскресеньям. Со 2 июня — в Казань, четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. С 5 июня — в Омск, три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.
Открытие нового общественно-делового квартала
Холдинг «Бронка Групп» во главе с Никитой Муровым в июне открывает общественно-деловой квартал «Мануфактура 10|12» на территории бывшего Прядильно-ниточного комбината имени Кирова на Синопской набережной. С запуском пространства помогает управляющая компания Might of Light (гендиректор Михаил Картавкин ранее участвовал в создании и управлении «Севкабель Порта»). На территории более 10 тыс. кв. м разместят премиальный фитнес-центр со спа, бассейнами, полями для сквоша и падел-тенниса; ресторан и другие коммерческие проекты. Первым крупным мероприятием на площадке станет фестиваль «Планета К-30».
Ремонт Колтушского путепровода
До 18 июня будет ограничено движение по Колтушскому путепроводу, который обеспечивает выезд на Кольцевую автодорогу (КАД) с проспекта Косыгина.
Павильон «Китайская кухня»
С 27 июня после реставрации откроют павильон «Китайская кухня» — входит в ансамбль Собственной дачи вместе с Катальной горкой и Китайским дворцом в Ораниенбауме. На выставке расскажут, как готовили еду во второй половине XIX века.
Запрет на продажу просроченных лекарств
С начала июня в аптеках не смогут продавать лекарства с истекшим сроком годности или медикаменты, оборот которых прекратили. Когда провизор попытается реализовать препарат, касса автоматически проверит статус медикаментов в специальной системе. Если лекарство просрочено, отозвано или поддельное — операцию заблокируют.
Алые паруса
28 июня состоится праздник выпускников «Алые паруса».
Приемная кампания в вузы
С 20 июня абитуриенты смогут подавать документы для поступления на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Завершится приемная кампания с 7 и не позднее 20 июля.
Изменение режима работы «Площади Ленина»
22 и 22 июня вестибюль станции метро «Площадь Ленина» будет закрыт из-за ремонта эскалатора. Напоминаем, что с конца мая до 1 августа по будням вход в вестибюль 1 станции (выход на площадь Ленина и Финляндский вокзал) с 08:00 до 09:00 закрыт на вход, с 17:20 до 19:00 ограничен на вход.
Ограничение на использование иностранных мессенджеров
С 1 июня банкам, государственным органам, операторам связи и маркетплейсам нельзя информировать граждан через иностранные мессенджеры. Коды доступа, например для «Госуслуг», будут приходить только после окончания звонка, а не во время.
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