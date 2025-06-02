Открытие после реставрации павильона «Китайская кухня» в Ораниенбауме, ПМЭФ и перелеты в Казань: что изменится для петербуржцев в июне

Нерабочие дни

С 12 по 15 июня включительно — выходные из-за Дня России.

Ограничение подозрительных переводов

С 1 июня Росфинмониторинг сможет приостанавливать банковские переводы на 10 дней без суда, если те подозреваются в легализации средств, полученных преступным путем, или в финансировании экстремизма.

Отчеты по зарубежным счетам

Физическим лицам-резидентам РФ необходимо представить отчеты за 2024 год по зарубежным счетам (вкладам) и иностранным электронным кошелькам до 2 июня.

Штрафы за неуведомление о начале предпринимательской деятельности

С 27 июня ужесточится наказание за предпринимательскую деятельность без уведомления уполномоченных органов. Штрафы составят для должностных лиц — 7-12 тысяч рублей, для юридических лиц — 24-48 тысяч рублей, а за повторное нарушение — 15-25 тысяч рублей, 50-60 тысяч рублей соответственно.

Новые правила снятия самозапрета на кредит

С 1 июня на «Госуслугах» будут принимать заявления о снятии запрета на оформление кредита, подтвержденные усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Вход по паролю больше не подойдет.

ПМЭФ

С 18 по 21 июня в городе пройдет XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).