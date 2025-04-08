Сезон навигации и разводки мостов начнется в Петербурге с 10 апреля

«Навигационный период для регулярной разводки мостов по Неве, Большой и Малой Неве уже много лет стабильно начинается 10 апреля и заканчивается 30 ноября. Для мостов через Большую Невку период навигации начнется 20 апреля и продлится до 15 ноября. Начало движения караванов судов и регулярных разводок будет зависеть от погоды и ежедневных заявок от ФБУ «Администрация «Волго-Балт»», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Разводить мосты не будут в дни, следующие за государственными праздниками России — в ночь с 1 на 2 мая, с 9 на 10 мая, с 12 на 13 июня, с 4 на 5 ноября, а также при определенных погодных условиях — устойчивых отрицательных температурах, сильном ветре, серьезном повышении уровня воды.

Главным изменением в графике нового сезона — промежуточная наводка Биржевого моста. Теперь переправу будут разводить с 2:00 до 2:55, а затем снова с 3:35 до 4:55. Время разводки и наводки других переправ осталось неизменным.

В сезон навигации 2025 года мосты в Петербурге будут разводить по следующему графику:

Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55,

Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,

Благовещенский мост — с 1:20 до 2:45 и с 3:10 до 5:00,

Литейный мост — с 1:40 до 4:45,

Биржевой мост — с 2:00 до 2:55 и с 3:35 до 4:55,

Тучков мост — с 2:00 до 2:55 и с 3:35 до 4:55,

Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,

Володарский мост — с 2:00 до 3:45 и с 4:15 до 5:30,

мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10.

Сампсониевский, Кантемировский и Гренадерский мосты разводят по предварительной заявке за двое суток. Разводка при этом будет проходить с 1:30 до 4:30.