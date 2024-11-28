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В «Севкабель Порту» готовятся к открытию Горки у моря

Запустят зимний аттракцион 30 ноября. Как и в прошлом году, Горку разместят на территории пространства — рядом с Катком у моря.

Севкабель Порт

Высота Горки — 7 метров, длина — 42, кататься можно будет сразу на двух дорожках. На Горке будут работать инструкторы. Но команда проекта отмечает, что на горку допускаются дети строго от 6 лет и ростом не ниже 120 см.

В непосредственной близости от Горки у моря будут работать фудтраки, где можно согреться горячим чаем и перекусить ароматной выпечкой.

Билеты и абонементы на горку можно найти онлайн или в единой кассе на территории Порта. Как и в прошлом году, кататься на горке можно будет только на специальных ватрушках, их аренда входит в стоимость входного билета. Стоимость начинается от 100 рублей.

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