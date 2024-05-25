В Приморском районе появится вторая сцена Театра музкомедии

Предполагается, что проект планировки будет готов не позднее 31 июля 2025 года. Это следует из распоряжения Смольного о корректировке проекта планировки территорий города. Документ размещен на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

В этом квартале кроме театра предполагается разместить рынок сельскохозяйственной продукции и организацию среднего профессионального образования.

Ранее мы рассказывали о том, что театр имени Ленсовета закроется на капитальный ремонт. Там обновят большой зрительский зал, а также проведут другие работы.