В Приморском районе появится вторая сцена Театра музкомедии

Ее могут построить на участке, расположенном на Комендантском проспекте, между улицей Шаврова, проспектом Королёва и Литориновой улицей.
Предполагается, что проект планировки будет готов не позднее 31 июля 2025 года. Это следует из распоряжения Смольного о корректировке проекта планировки территорий города. Документ размещен на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.
В этом квартале кроме театра предполагается разместить рынок сельскохозяйственной продукции и организацию среднего профессионального образования.
Ранее мы рассказывали о том, что театр имени Ленсовета закроется на капитальный ремонт. Там обновят большой зрительский зал, а также проведут другие работы.
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