Магазины с товарами бывших поставщиков IKEA откроют в Петербурге

В Петербурге и Москве сеть «Гуд лакк» собирается развивать собственную розницу и тестировать наполнение и оформление магазинов. Также в планах открыть небольшие точки в регионах.

«В столичных магазинах покупателям весь ассортимент доступен сразу, а в регионах его доставят за день или два со склада», — объяснил руководитель франчайзинга «Гуд лакк» Сергей Петренко для Shopper’s.

В планах за год открыть порядка 30 магазинов по всей России по франшизе. Сейчас у сети два собственных магазина в Москве, еще три работают по франшизе в Калининграде, Якутске и Махачкале. В ассортименте магазинов представлено 700 товарных позиций, которые производят российские и белорусские компании, работавшие с IKEA.

Напомним, в освободившихся помещениях IKEA в торговых центрах «Мега» в Петербурге собирается разместиться маркетплейс «Мегамаркет». Также была информация, что на площади претендуют сеть термальных комплексов «Термолэнд» и гипермаркеты производителя матрасов и товаров для сна «Аскона».