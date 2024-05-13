Неужели тепло снова возвращается в Петербург? Отвечают синоптики

«Сейчас с запада через наши районы проходит теплый атмосферный фронт и за ним к нам продолжит поступать тепло. Все это происходит на повышенном фоне атмосферного давления, так что в предстоящую неделю нас ждет очень хорошая погода со слабым ветром. Только сегодня в связи с облачностью и началом потепления температура воздуха в Санкт-Петербурге до +13 градусов», — рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

При этом специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус отмечает, что единственным исключением на этой неделе станет четверг, когда на фоне высокого давления регион своим краем заденет холодный атмосферный фронт. Он принесет в город сильный ветер и немного ограничит дневной прогрев, пишет «Фонтанка» со ссылкой на синоптика.

При этом также возможны кратковременные дожди, но преимущественно их будет мало, и они пройдут по области.

«Фон температуры, начиная с завтрашнего дня, по всей территории в дневные часы +15…+20 градусов, к выходным дням может стать еще теплее, за +20 градусов, да и в ночные часы температура тоже повышается», — добавил Колесов.