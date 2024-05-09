В Петербурге появятся скверы Тютчева, Мамина-Сибиряка и Кабзона

Так, в Петроградском районе названия получат сразу четыре сквера. Участок у Центральной районной библиотеки на Ординарной улице назовут в честь режиссёра и актрисы Динары Асановой. . В честь ещё одного режиссёра, Виталия Мельникова, назовут сквер во дворе дома № 17 на Каменноостровском проспекте. Зелёный островок во дворе дома № 9 на Мытнинской набережной будет назван в честь режиссёра Игоря Масленникова. А сквер между домами № 5 и 11 на улице Чапыгина получит название в честь адмирала Валентина Дрозда, погибшего во время Великой Отечественной войны.

Кроме того, сквер рядом с администрацией МО «Шувалово-Озерки» между домами № 1/1 и 5/1 на проспекте Луначарского назовут в честь певца Иосифа Кобзона, а сквер на пересечении Лесного проспекта и улицы Комиссара Заслонова в том же Выборгском районе будет назван в честь писателя и лингвиста Льва Успенского. Сквер между домами № 84/8 и 88/2 на Петергофском шоссе получит название в честь генерала времён Великой Отечественной войны Михаила Духанова.

Сквер у дома № 1/62 на Верейской улице в Адмиралтейском районе назовут именем писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. В Кировском районе между домами № 143 и 145 на проспекте Народного Ополчения появится сквер Ополченцев-Кировцев. Сквер на Церковной улице у дома № 7 в Пушкине назовут в честь поэта Фёдора Тютчева.

В Невском районе на проспекте Обуховской Обороны у дома № 109 появится Варгунинский сквер в честь семьи Варгуниных, которая владела Невской писчебумажной фабрикой. В Петергофе на Суворовской улице, 3 появится сквер Бамовцев, а сквер между домами № 13/1 и 19 на улице Юты Бондаренко назовут сквером Суворовская Роща.

На этой неделе мы писали о том, что стоимость сада-трансформера на Исаакиевской площади подешевела в четыре раза. Сейчас для организации временной зеленой зоны на Исаакиевской площади у Мариинского дворца объявили новый конкурс.