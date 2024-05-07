Стоимость сада-трансформера на Исаакиевской площади подешевела в четыре раза

Заявка на выполнение работ по художественно-ландшафтному оформлению Исаакиевской площади опубликована на сайте госзакупок. В обновленном контракте указана цена в 27,5 млн рублей вместо изначально планировавшихся 100 млн рублей.

«Мы отказались от дорогих деревьев. Вместо них будут кустообразные липы, они меньше, чем деревья, которые мы хотели покупать изначально. Поэтому остальные деревья в размерах тоже будут меньше. Из-за этого снизилась цена», — пояснил председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко для «Фонтанки».

От подрядчика просят установить на парковке для депутатов 104 мелколистные липы, 48 туй, более 560 кустарников. Предусмотрена посадка роз и лаванды. Завершить работу по установке растений должны до 12 июня. А разбирать сад-трансформер начнут только в середине октября, и некоторые растения получат вторую жизнь и их будут пересаживать.

Напомним, в Петербурге отменили конкурс на создание сада-трансформера у Мариинского дворца. Первоначально в контракте цену работ обозначили в 101 млн рублей. Однако этой суммы оказалось недостаточно. Чиновники решили изменить контракт, облик будущего сада и заменить некоторые деревья.