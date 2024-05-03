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В Петербурге отменили конкурс на создание сада-трансформера у Мариинского дворца

Первоначально в контракте цену работ обозначили в 101 млн рублей. Однако этой суммы оказалось недостаточно. Чиновники решили изменить контракт, облик будущего сада и заменить некоторые деревья.

Пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Комитет по государственному заказу Петербурга отменил конкурс на создание временного сада на Синем мосту — участке между Мариинском дворцом и Исаакиевским собором, где сейчас располагается парковка для депутатов городского парламента. В контракте обозначили общую стоимость работ по поставке деревьев и их установке в 101 млн рублей, однако этой суммы оказалось недостаточно.

«Перед объявлением конкурсных процедур мы разослали запросы-предложения. Нам ответили, что могут поставить нам липы за 500 тысяч за дерево. Мы объявили конкурс, а затем пришло письмо от компании, что цена увеличилась в 1,5 раза. Мы исследовали рынок и поняли, что в России мы таких лип не найдем, поэтому решили отменить процедуру и назначить новую — уже с другими деревьями», — рассказал «Фонтанке» председателя комитета по благоустройству Василий Пониделко.

Однако нет уточнений, как именно изменится облик будущего сада и на какие именно деревья заменят липы.

Напомним, конкурс объявили 25 апреля, который предполагал временное разведение шести маленьких садах, каждый — со своим набором растений, среди прочего в техзадании были указаны 104 липы.

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