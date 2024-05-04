18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Петербурге под асфальтом обнаружили булыжную мостовую. Но коммунальщики ее уничтожили

Участок булыжного покрытия был обнаружен во дворе дома фон Кистера, который находится на пересечении улицы Глинки и Театральной площади, в 20 метрах от Мариинского театра.

Мостовую нашли под асфальтовым покрытием, которое уложили просто поверх. Сейчас городские власти решили заменить асфальт современной брусчаткой — и рабочие, сняв верхний слой, обнаружили там следы старое мощение. Местные жители успели расчистить открывшийся участок булыжного покрытия и сфотографировали его. Но уже 1 мая участники сообщества «Старый Петербург» не нашли на этом месте следов истории.

Очевидно, мостовая утрачена без следа, и заниматься ее восстановлением никто не планирует. «Булыжное мощение не является выявленным объектом археологического наследия и не отнесено к предмету охраны», —цитирует «Фонтанка» комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников.

На этой неделе мы рассказывали, как в доходном доме Корневых столетние двери заменили на новодел из-за просьбы жильцов. Свой поступок они аргументируют лишь тем, что створки были старые и негодные для использования — пропускали холод.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: