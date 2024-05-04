В Петербурге под асфальтом обнаружили булыжную мостовую. Но коммунальщики ее уничтожили

Мостовую нашли под асфальтовым покрытием, которое уложили просто поверх. Сейчас городские власти решили заменить асфальт современной брусчаткой — и рабочие, сняв верхний слой, обнаружили там следы старое мощение. Местные жители успели расчистить открывшийся участок булыжного покрытия и сфотографировали его. Но уже 1 мая участники сообщества «Старый Петербург» не нашли на этом месте следов истории.



Очевидно, мостовая утрачена без следа, и заниматься ее восстановлением никто не планирует. «Булыжное мощение не является выявленным объектом археологического наследия и не отнесено к предмету охраны», —цитирует «Фонтанка» комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников.



На этой неделе мы рассказывали, как в доходном доме Корневых столетние двери заменили на новодел из-за просьбы жильцов. Свой поступок они аргументируют лишь тем, что створки были старые и негодные для использования — пропускали холод.