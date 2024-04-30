18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В доходном доме Корневых столетние двери заменили на новодел из-за просьбы жильцов

В одной из парадных здания на Большом проспекте, 19, в Петроградском районе исторический дверной тамбур заменили современные двери со стеклопакетом. Свой поступок жильцы аргументируют лишь тем, что створки были старые и негодные для использования — пропускали холод.

Такой ремонт удивил петербургских активистов в градозащитном telegram-чате «Sos снос чат». «Произошло это по инициативе ряда местных жителей. Утрату заметил вчера. До этого не заглядывал в парадную в течение месяца, поэтому заменить могли и раньше. Жильцы ссылаются на некоего соседа, который старинную дверь забрал себе», — цитирует MR7 Павла Тали.

Особое возмущение любителей архитектуры вызвала монтажная пена в дверном проеме. При этом, жильцы претензий к результатам ремонта не предъявили. С их слов, работы провели одну-полторы недели назад.

Купец Федор Корнев построил пятиэтажное здание с эркерами, фигурным аттиковым фронтоном, лепными наличниками и барельефами на фасаде в начале XX века. Ранее в доме жили художник Владимир Табурин, основатель Института рентгенологии и радиологии Михаил Неменов и скульптор Р. Бельский.

Ранее мы рассказывали о том, что во второй парадной доходного дома Тимофеева на Лахтинской, 3, где жил поэт Александр Блок, подлинные исторические окна заменили на новодел. Но весной горожане их частично восстановили вместе с волонтерами-реставраторами. Подробнее о ситуации можете прочитать в нашем материале.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: