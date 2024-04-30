В доходном доме Корневых столетние двери заменили на новодел из-за просьбы жильцов

Такой ремонт удивил петербургских активистов в градозащитном telegram-чате «Sos снос чат». «Произошло это по инициативе ряда местных жителей. Утрату заметил вчера. До этого не заглядывал в парадную в течение месяца, поэтому заменить могли и раньше. Жильцы ссылаются на некоего соседа, который старинную дверь забрал себе», — цитирует MR7 Павла Тали.

Особое возмущение любителей архитектуры вызвала монтажная пена в дверном проеме. При этом, жильцы претензий к результатам ремонта не предъявили. С их слов, работы провели одну-полторы недели назад.

Купец Федор Корнев построил пятиэтажное здание с эркерами, фигурным аттиковым фронтоном, лепными наличниками и барельефами на фасаде в начале XX века. Ранее в доме жили художник Владимир Табурин, основатель Института рентгенологии и радиологии Михаил Неменов и скульптор Р. Бельский.

Ранее мы рассказывали о том, что во второй парадной доходного дома Тимофеева на Лахтинской, 3, где жил поэт Александр Блок, подлинные исторические окна заменили на новодел. Но весной горожане их частично восстановили вместе с волонтерами-реставраторами. Подробнее о ситуации можете прочитать в нашем материале.