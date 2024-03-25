Как жители доходного дома Тимофеева на Лахтинской пытаются спасти от демонтажа исторические окна

Доходный дом Тимофеева известен не только квартирой Александра Блока, но благодаря инициативным жителям, которые несколько лет назад вместе с волонтерами отреставрировали ныне редкие трафаретные росписи начала XX века. Сегодня собственники пытаются помешать подрядчику Фонда капремонта разрушить исторические окна — недавно горожане их частично восстановили вместе с волонтерами-реставраторами. «Cобака.ru» рассказывает, что известно о ситуации.
Что происходит?
Недавно начали демонтировать исторические рамы в доходном доме Тимофеева 1906 года постройки на Лахтинской, 3. Главное, чем знаменито здание, — там была квартира Александра Блока, где он проживал с женой Любовью Менделеевoй. Тем не менее дом не является объектом культурного наследия: во включении в такой перечень КГИОП отказал.
О планах демонтажа стало известно несколько месяцев назад. Незадолго до этого фонд «Внимание» вместе с активистами и реставраторами из проекта «Двери с помоек» расчистили одну из исторических оконных створок во второй парадной дома. Окно избавили от краски, а под слоями показалась деревянная рама из лиственницы в хорошем и функциональном состоянии. Сегодня жители дома пытаются остановить демонтаж и убедить рабочих не выкидывать рамы, а оставить их в квартире одного из собственников.
Инна Дюкова
Жительница дома на Лахтинской, 3:
«С апреля прошлого года в нашем доме идет капитальный ремонт фасадов. Еще в феврале 2023 года жители написали коллективное обращение в Комитет по градостроительству и архитектуре, в Фонд капитального ремонта с просьбой максимально сохранить окна. Комитет нам ответил, что считает необходимым максимально сохранять ценные исторические окна со сложным рисунком и профилем переплетов, с оригинальной латунной фурнитурой. Из Фонда написали: проектом должен быть предусмотрен ремонт окон в целях их сохранения, необходимость замены должна подтверждаться результатами технического обследования. Согласно акту обследования, которое проводили осенью 2022 года, окна находятся в ненормативном состоянии и нужно их восстановить вместе с исторической фурнитурой. То есть о тотальной замене окон никто не говорил. Поэтому летом я позвонила генеральному директору подрядной организации Фонда капремонта, чтобы узнать, когда начнут ремонтировать окна. В ответ я услышала, что их будут менять, потому что “исторических окон в доме не осталось, никакой подлинной фурнитуры уже нет". Интересно, что на тот момент в нашей парадной уцелело четыре подлинных кремона. Правда, вскоре после разговора пришли рабочие и срезали их. Сегодня директор подрядчика ФКР говорит, что он не знает, где кремоны, и чтобы я подавала заявление в полицию.
После телефонного разговора я подняла вопрос о том, что проводимые в нашем доме работы не соответствуют проекту. Написала обращения в профильные комитеты. В конце июня созвали комиссию, где были представители Комитета по градостроительству и архитектуре, Фонда капитального ремонта, администрации Петроградского района, управляющей организации, фонда «Внимание» и собственники. На комиссии возникли разногласия в отношении того, что делать с окнами — менять или ремонтировать. В одном из ответов ФКР написал, что инициирована работа по уточнению состава работ.
В это время я тоже заказала две экспертизы. Экспертизу технического состояния и историко-культурного значения оконных заполнений на лестничных клетках делал архитектор, аттестованный Министерством культуры РФ специалист по сохранению объектов культурного наследия и иных культурных ценностей. Микологическое исследование проводил кандидат биологических наук. По результатам обоих исследований окна возможно восстановить. Я направила эти документы во все возможные комитеты, но никто не отреагировал. В июле 2023 сам подрядчик провёл дополнительное обследование и представил свое заключение, по которому окна, ещё осенью подлежавшие восстановлению, теперь уже подлежат замене. Хотя в самом отчете о техническом обследовании описаны такие дефекты окон, при которых по всем правилам их обычно восстанавливают: отсутствие штапиков, замазки, загрязнение оконных заполнений, многослойное окрашивание.
По одному из обращений депутата ЗакСа Марины Шишкиной КГИОП предоставил проект благоустройства, то есть проект капитального ремонта. Каково было мое удивление, когда я увидела, что проект, предоставленный комитетом, не совпадает с проектом, по которому работает подрядчик Фонда капитального ремонта. В проекте, согласованном КГИОП, написано, что деревянные оконные конструкции восстанавливаются или заменяются только отдельные элементы. То есть у окон есть утраты, но их можно восстановить. В документе, предоставленном Фондом капитального ремонта, опущена одна фраза об отдельных элементах, что совершенно меняет смысл вида работ, то есть предполагается тотальная замена окон. Он не совпадает с первичным отчетом подрядчика, сделанным в период подготовки проектной документации.
Непосредственно демонтаж окон стартовал 5 февраля. Подрядчики на контакт не выходят, советуют обращаться в Фонд капитального ремонта. В конце февраля жители вместе с волонтерами восстановили внутреннюю раму одного окна. Это явное доказательств. что окна не труха и не аварийные. Более того, в прошлом году вместе с волонтерами проекта "Двери с помоек" и фонда "Внимание" мы проводили мастер-классы по очистке спасенных кремонов — дореволюционных оконных шпингалетов. После очистки фурнитура должна была быть установлена на окна.
Вели переговоры с рабочими подрядной организации. Сначала это был более менее конструктивный разговор, но, видимо, после определенных указаний они отказываются вести с нами диалог. Недавно сказали нам, что если мы оплатим их работы: демонтаж окна стоит 16 тысяч рублей, а в парадной их 10. Если 160 тысяч мы им отдадим, то они уйдут и не будут трогать окна. В противном случае рабочие отказываются останавливать работы.
Мы просили сохранить оконные рамы. Вроде как рабочие согласились, но отдадут ли их нам — большой вопрос. Две фрамуги нам удалось спасти. Что с остальным будет, пока непонятно. Вечером 19 марта пришел ответ жилищной инспекции: Фонд представлял уведомление подрядчику о приостановке работ до начала агротехнического периода с устойчивыми положительными температурами наружного воздуха до 15 апреля. По общим правилам капитальный ремонт фасадов могут проводить только с 15 апреля по 15 октября.
Сейчас еще подключился Следственный комитет, проводит проверку. Подрядчик все равно продолжает демонтировать окна. Возможно, в ближайшее время будем обращаться в суд.
Вместе с проектом "Двери с помоек" и председателем дома Бака Мариной Жуковой мы запустили образовательный проект — что-то вроде нелекций о ЖКХ. Раз в неделю все желающие собираются за круглым столом, разбирают текущие проблемы коммунального хозяйства. Мы объясняем основы устройства системы ЖКХ, в каких случаях и куда обращаться. Видим, что это нашло у горожан большой отклик. Из-за того, что демонтируют окна на Лахтинской, 3, пока не могу участвовать в занятиях. Надеюсь, продолжим в апреле».
Что об этом говорит Фонд капитального ремонта?
По посту «ВКонтакте»:
«На смену старым окнам, которые не являются предметом охраны, исполнитель устанавливает окна из дерева хвойных пород. При проведении работ подрядчик восстанавливает контрналичники, ставит деревянные подоконники, устанавливает новую стилизованную фурнитуру.
Решение о замене окон было принято в результате технического обследования объекта, которое выявило множество повреждений и дефектов старых окон: продольные трещины; следы грибкового поражения; усыхание древесины; многократные окрашивания, образования наплывов и другие. Внешне окна будут приближены к историческому оригиналу, будет установлена единообразная стилизованная фурнитура. При этом в парадных станет теплее и комфортнее. Большинство собственников дома поддерживают решение о замене.
В рамках ремонта подрядчик также восстановил заложенное чердачное окно на лицевом фасаде, провел работы по воссозданию ворот по архивным материалам, отремонтировал лепной декор».
В чем ценность здания?
Федор Грибков
Архитектурный обозреватель, автор проекта «Русский модерн»:
«На первый взгляд дом на Лахтинской, 3 производит впечатление довольно стандартного доходника, спрятанного в недрах Петроградской. Однако, несмотря на отсутствие каких-то вычурных декоративных средств, здание интересно, прежде всего, в культурном аспекте. Это один из нескольких блоковских адресов Петроградской. Александр Блок был одним из первых съемщиков тогдашней новостройки на Лахтинской. С Любовью Менделеевой они, правда, прожили здесь всего год — до осени 1907 года. Дворовым пространствам дома на Лахтинской посвящены знаменитые строки поэта: «одна мне осталась надежда — смотреться в колодезь двора».
Интересны и артефакты, спрятанные внутри парадных доходного дома. По инициативе жильцов дома были воссозданы входные двери и там же отмыты монохромные витражи в технике травления. Около пяти лет назад при протечке крыши неожиданно дали о себе знать уникальные подлинные настенные росписи растительного рисунка, которые долгие годы прятались за многочисленными слоями масляной краски. Теперь же в планах собственников — освободить стены от неприглядного желтого цвета и вернуть парадной дома Тимофеева благоухание цветов эпохи серебряного века».
Редакция «Cобака.ru» запросила у КГИОП комментарий о включении доходного дома Тимофеева в перечень объектов культурного наследия, но на момент публикации материала ответ не пришел.
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