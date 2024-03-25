Как жители доходного дома Тимофеева на Лахтинской пытаются спасти от демонтажа исторические окна

Непосредственно демонтаж окон стартовал 5 февраля. Подрядчики на контакт не выходят, советуют обращаться в Фонд капитального ремонта. В конце февраля жители вместе с волонтерами восстановили внутреннюю раму одного окна. Это явное доказательств. что окна не труха и не аварийные. Более того, в прошлом году вместе с волонтерами проекта "‎Двери с помоек" и фонда "Внимание" мы проводили мастер-классы по очистке спасенных кремонов — дореволюционных оконных шпингалетов. После очистки фурнитура должна была быть установлена на окна.

Вели переговоры с рабочими подрядной организации. Сначала это был более менее конструктивный разговор, но, видимо, после определенных указаний они отказываются вести с нами диалог. Недавно сказали нам, что если мы оплатим их работы: демонтаж окна стоит 16 тысяч рублей, а в парадной их 10. Если 160 тысяч мы им отдадим, то они уйдут и не будут трогать окна. В противном случае рабочие отказываются останавливать работы.

Мы просили сохранить оконные рамы. Вроде как рабочие согласились, но отдадут ли их нам — большой вопрос. Две фрамуги нам удалось спасти. Что с остальным будет, пока непонятно. Вечером 19 марта пришел ответ жилищной инспекции: Фонд представлял уведомление подрядчику о приостановке работ до начала агротехнического периода с устойчивыми положительными температурами наружного воздуха до 15 апреля. По общим правилам капитальный ремонт фасадов могут проводить только с 15 апреля по 15 октября.

Сейчас еще подключился Следственный комитет, проводит проверку. Подрядчик все равно продолжает демонтировать окна. Возможно, в ближайшее время будем обращаться в суд.

Вместе с проектом "Двери с помоек" и председателем дома Бака Мариной Жуковой мы запустили образовательный проект — что-то вроде нелекций о ЖКХ. Раз в неделю все желающие собираются за круглым столом, разбирают текущие проблемы коммунального хозяйства. Мы объясняем основы устройства системы ЖКХ, в каких случаях и куда обращаться. Видим, что это нашло у горожан большой отклик. Из-за того, что демонтируют окна на Лахтинской, 3, пока не могу участвовать в занятиях. Надеюсь, продолжим в апреле».