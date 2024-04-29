У Медного всадника пройдет концерт «Музыка Дворцового моста»

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала разрешение на проведение работ по организации музыкального фестиваля на Сенатской площади. Работы по сооружению сцены будут проходить в период с с 29 мая по 1 июня.

В ГАТИ также напомнили о том, что концерт проводится в Петербурге регулярно с 2018 года. Его заказчиком исполнителем выступает — Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина.



Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге пройдет XI Фестиваль новой музыки. Помимо традиционных академических концертов представлены и перформативные и экспериментальные форматы выступлений.