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У Медного всадника пройдет концерт «Музыка Дворцового моста»

Ровно в полночь 31 мая пролеты Дворцового моста торжественно поднимут под музыку Рейнгольда Глиэра «Гимн Великому городу». Программу традиционно откроет Симфонический оркестр «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело.

фото: пресс-служба ГАТИ

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала разрешение на проведение работ по организации музыкального фестиваля на Сенатской площади. Работы по сооружению сцены будут проходить в период с  с 29 мая по 1 июня.

В ГАТИ также напомнили о том, что концерт проводится в Петербурге регулярно с 2018 года. Его заказчиком исполнителем выступает — Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге пройдет XI Фестиваль новой музыки. Помимо традиционных академических концертов представлены и перформативные и экспериментальные форматы выступлений. 

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