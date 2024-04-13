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Петербургские фонтаны запустят 22 апреля

Городской «Водоканал» готовят к новому сезону  85 водных сооружений, включая три крупных комплекса. На данный момент к запуску уже готовы фонтаны на Манежной площади, Московском проспекте, Благодатной улице, улице Решетникова, в Александровском саду и Московском парке Победы.

Luv_Dancin/shutterstock

Запуская фонтаны после зимы, их проверяют на герметичность трубопроводов и коллекторных систем. Также специалисты очищают сооружения и декоративные элементы от скопившейся грязи, промывают сливные отверстия после растаявшего снега, восстанавливают целостность чаш и при необходимости устанавливают электроборудование.

«Специалисты внимательно следят за их работоспособностью и надлежащим состоянием. За последние 5 лет [в Петербурге] было реконструировано 35 фонтанов и фонтанных комплексов, [а также] капитально отремонтировано восемь фонтанов», — цитирует пресс-служба Смольного Александра Беглова.

Ранее мы писали о том, что до конца года в Петербурге восстановят 21 фонтан. Первым отреставрируют комплекс Румянцевского сада, который являются частью объекта культурного наследия федерального значения. 

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